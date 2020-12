Il governo fra pandemia e giravolte dei due Matteo

Adesso che si avvicina il momento delle decisioni, delle scelte e della gestione dei miliardi in arrivo, i nostri politici fanno a gara nel sostenere l’assoluta necessità di un’alleanza di tutti i partiti per rafforzare il governo e salvare l’Italia. Sarà. Certo qualche slancio patriottico non mancherà, ma le motivazioni addotte e il momento del lancio in realtà sono di ben minore limpidezza. Perché non si è riusciti a formare un governo d’emergenza sostenuto dal Parlamento intero nel momento più difficile per il Paese? Non occorre strologare nell’alta politica per individuare la risposta: sottovalutata la forza della pandemia, la politichetta di quotidiana e comune prassi accusatoria e per niente propositiva vi ha intravisto l’occasione, la possibilità di guadagnare consenso in due modi. L’opposizione lucrando sul malcontento che era facile prevedere, essendo la gestione di queste sciagure molto complessa e di impatto negativo sull’opinione pubblica. Mentre i partiti di governo hanno visto nella tragedia l’occasione per dimostrare la propria capacità di intervento, magari risolutivo e pertanto talmente meritorio da significare un cospicuo bottino di consensi. Non si è riusciti a fare molto bene? Per forza, era ed è una tragedia di dimensioni eccezionali, impossibile far meglio. E’ una constatazione consapevole della difficoltà di intervento in una sventura inedita e gravissima. Ma il metodo seguito dal governo Conte, soprattutto nella formazione dei centri scientifico-organizzativi, ha dimostrato di tenere d’occhio più l’aspetto clientelare e partitico che non quello di seguire valutazioni di caratura internazionale riguardante il livello dei medici ingaggiati.

Come sempre i nostri (?) eletti, leader e ceto dirigente hanno interpretato questi giorni tremendi come munizioni da usare nella lotta politica per trarne il maggior possibile assenso. Adesso, d’improvviso, è iniziata la gara di piaggeria nei confronti del presidente Mattarella predicante unità e spirito di collaborazione. E’ un falso obiettivo quello della deferente competizione prodiga di aggettivi superlativi per il canuto, cauto e timido professore siciliano, che dal Colle segue con malcelato disappunto l’improduttivo agitarsi dei partiti. Ed è il primo a vedere come queste sinuose sviolinate in realtà mirino ad assicurarsi benevolenza nel momento in cui scatterà l’Avvento istituzionale, il semestre bianco durante il quale, vietato al Presidente di sciogliere le Camere, si decideranno assetti e nomine, ed eventuale data di elezioni anticipate o invece si troverà un accordo per terminare la legislatura alla scadenza «naturale» nel 2023. Parallela alla disputa riguardante l’alto Colle, procede spedita, nelle dichiarazioni e nell’assicurazione verbale circa la nobiltà dei fini, questa battaglia a tutto campo, che non manca di sortite stupefacenti. La situazione politica e partitica è a dir poco inestricabile nel viluppo di dichiarazioni e comportamenti dei leader. Ora, come si sa, è tornata in auge la valutazione positiva insita nel proporre un governo sorretto da tutti i partiti.

Vediamo gli alfieri della bandiera ecumenica. Silvio Berlusconi, capofila da tempo. Matteo Renzi, il loquace e aggressivo leader di Italia Viva che fa parte della maggioranza. In Parlamento ha con sé quarantuno parlamentari, il frutto dell’abigeato compiuto ai danni del Pd, nelle cui liste l’ex premier era stato eletto senatore. Quindi una forza politica autogeneratasi alle Camere senza il passaggio elettorale. Forte di questo manipolo di transfughi, Renzi pone aut aut, condizioni, minacce al premier Conte e alla maggioranza di cui fa parte. Da ultimo si è iscritto ai sostenitori del «governissimo» anche il leader della Lega Salvini, cioè Matteo. Il quale ha abbandonato sé stesso nelle versioni «canotta e infradito», «rosario e impetrazione alla Vergine Maria». Ora veste abiti blu, camicie bianche e cravatte. «Pur di fare qualcosa di buono per il Paese» , dice con tono pacato, «sono disposto a dare i nostri voti insieme a quelli del Pd e di Renzi». Ma due mesi fa lui, Berlusconi e la Meloni hanno sottoscritto coram populo il patto denominato «Anti-Inciucio»; sottotitolo un giuramento: «Mai con la sinistra, mai con Renzi e il Pd». Inoltre Salvini manovra sott’acqua per attirare nel gruppo della Lega gli scontenti parlamentari M5S. Così come Renzi ha compiuto quel capolavoro di furto con destrezza. I due giovin signorotti dello zig-zag e inversioni di marcia, sostenevano la nobiltà di una personale avversione ai transfughi. Pienamente d’accordo nel rispetto degli elettori. «Chi cambia casacca - tuonava Renzi - abbia la dignità di dimettersi dal Parlamento. Vai hacchcasa» concludeva con aspirato accento toscano. «C’è un’unica possibilità per i traditori del mandato ricevuto dagli elettori», incalzava Salvini: «Signori venduti, fuori dalle balle». Ingiunzione rafforzata con spietatezza dal Matteo «lumbard»: «Foeura di ball!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale

politica