Brexit: c'è uno spiraglio o è il gioco del cerino?

PAOLO FERRANDI

Il negoziato sulla Brexit va ai tempi supplementari, visto che la data ultima per raggiungere l'agognato accordo si sposta alla fine dell'anno, ma la domanda che molti si pongono è se ci sia davvero uno spiraglio oppure se si tratti del solito gioco del cerino in cui le due parti non si alzano dal tavolo per dare la colpa del naufragio a chi rompe per primo.

E in effetti, stando alla dichiarazioni che si sono susseguite ieri, c'è poco da stare allegri. Le due parti continuano a ribadire di essere preparate a gestire una «hard Brexit» cioè un'uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea. E palesemente non è vero né per Londra - che avrebbe enormi problemi logistici anche per i generi di prima necessità e aggiungerebbe gravi turbolenze economiche ai problemi causati dalla pandemia - né per Bruxelles, visto che molti paesi dell'Unione - come l'Italia - sono esportatori netti nel Regno Unito.

Eppure si va avanti con dichiarazioni roboanti e schieramenti di navi militari per difendere preventivamente le pescose acque inglesi dai pescherecci targati Ue.

Sarebbe tutto più semplice se le due parti riconoscessero che è nell'interesse comune trovare un accordo ragionevole che tenga conto del fatto che Londra ha scelto di non far più parte di un progetto comune - e quindi ha diritto alla sua sovranità - e che Bruxelles non può aprire il mercato comune a una nazione «corsara» che vuole lo stesso trattamento degli altri, ma non le regole che possono danneggiarla. Ma forse non si tratta più di razionalità, ma di politica di potenza.