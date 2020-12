I numeri dell'Istat  e il pessimismo dilagante

Dunque saranno all’incirca in 700mila gli italiani che in questo anno bisesto, bimesto e funesto avranno dovuto traslocare nel mondo dei più. È una cifra certo non esigua ma se confrontata con la lista funebre dell’anno scorso è perfettamente, purtroppo, spiegabile. Nel 2019 i morti furono 646mila. Ergo quest’anno saranno parecchi di più perché occorrerà aggiungere altri 65-70mila compatrioti deceduti a causa del Covid 19 o per la spinta aggiuntiva del coronavirus. Siamo pertanto in una situazione che preoccupa, certo. Ma che sta tutta dentro la realtà delle cose dolorose che il caso o la Divina provvidenza o il diavolo ci ha inflitto. Ma un po’ di ottimismo non guasterebbe. Non occorre che tutti si sentano corazzati e coraggiosi al punto di esorcizzare la paura con Delio Tessa e il suo grido «L’è el dì di mort: aleghér». C’è tanto dolore, tanta sofferenza, tanta paura del futuro ignoto sul quale si proiettano supposizioni e previsioni le più allarmanti. È una condizione di gravità mai vissuta dalla fine della seconda guerra. Probabilmente nell’aria che respiriamo in questi tempi ansiosi e ansiogeni c’è meno ossigeno: e oltre al Coronavirus vi fluttua un pernicioso gas, inodore, che la trasforma in mal aria. Un gas che, inspirato a pieni polmoni, ci intossica di pessimismo della peggior specie: quello che spinge a trovare il peggio del peggio in ogni cosa, a tutti i costi. Questo «tragigas» è in grado di avvincere e imprigionare chiunque con la camicia di forza di un’idea coatta, un’ossessiva propensione a vaticinare giorni ancora più bui.

Cosicché anche il meritorio Istat, l’istituto di statistica che periodicamente ci fa conoscere chi siamo attraverso i numeri; come, dove e in quanti nasciamo fino a che, e per quali cause, ci abbiamo rimesso la ghirba. Ormai ogni giorno è tutto un risuonare di «memento»: la mattina appena alzati, la tv, o bella ciao, ci fornisce il numero di quanti di noi hanno dovuto traslocare nella pace eterna. Cappuccino, brioche, lista dei trapassati e via immascherinati verso la solita giornata dalle tinte scure. E’ bastato che i nostri dottori in statistica cadessero nel tranello dei numeri complicati per aggiungere timore a un contesto che non ne ha certo bisogno. Non si sa perché, forse guidati dal demone del pessimo raffronto, i professori dell’Istat abbiano cavato fuori il paragone con il 1944, anno terribile di bombardamenti e battaglie e stragi. Anno nel quale i morti erano stati, secondo il conteggio Istat, sui 700mila.

Perfetto poi sottolineare, per chi non lo sapesse, che si tratta di uno dei cinque anni del conflitto mondiale. Nel 1944 i morti non a causa bellica furono 679.837. L’anno prima 675.612; nel ’42 furono 643.607; nel ’41 la cifra era inferiore: 621.735. A questi occorre aggiungere il numero dei militari e civili caduti dal 1940 al ’45: periodo nel quale i morti sono complessivamente quasi 500mila; 320mila in divisa e circa 150mila tra la popolazione. Cifra che comprende i 61mila uccisi dalle bombe «alleate», i 64mila straziati dai tedeschi dopo l’8 settembre del ’43. Poi 17mila partigiani e 13mila repubblichini di Salò. Si tratta di numeri che vanno ovviamente suddivisi sui cinque anni del conflitto e va tenuto presente che l’Italia contava 47 milioni di abitanti. Oggi siamo a quota 60 milioni.

Fonte del tragico conteggio è l’Istat. Ma benedetto istituto, proprio questa curiosità doveva accendere? Non sarebbe stato meglio restare in questi ultimi anni? Nel 2018 per esempio le persone decedute erano 633mila; 620mila l’anno prima. Ma se andiamo a vedere il 2015 troviamo 653mila morti. Se a questi dati aggiungiamo l’entità dell’attuale conteggio delle vittime catalogate Covid 19, vediamo che siamo in una situazione difficile ma non tragica al punto di evocare i disastrosi anni di guerra. Ma forse il pessimismo dilagante ha mutato il detto dell’ottimista che ora suona tristo e depresso: finché c’è vita non c’è speranza.

