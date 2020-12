Serve un patto di solidarietà nazionale tra generazioni

Profonda e dolorosa è la ferita che questo Natale inedito, il Natale delle solitudini obbligate, ha inciso in noi tutti, costretti a un’esperienza mai così consapevole della gravità della situazione, e nel rappresentarci un futuro ignoto e sicuramente difficile, uno scenario da brividi.

Da sempre, come tutte le feste ma con un quid in più, il Natale riservava la sua quota di malinconia e di tristezza nel contrasto tra la festa e la sofferenza, in una proporzione minoritaria per fortuna. Stavolta invece la costrizione al patire è stata universale. I nostri cari, parenti, amici costretti in un letto d’ospedale privi del benché minimo conforto della presenza di un affetto vero.

Certo, la tecnologia ha potuto in certi casi scavalcare il divieto di contatto, ma una carezza via telefonino finisce con l’acuire lo strazio della distanza. Così come le riunioni in videochiamata, con le faccine dei famigliari distorte e traballanti, non possono che accendere il rammarico per una festa incompleta, gravata dalla consapevolezza del presente già di per sé amaro.

E in questa solitudine che la vita ci ha imposto, l’unico motivo di possibile speranza è che questa gramissima congiuntura faccia nascere il desiderio di una vera autentica solidarietà nazionale, una sensibilità generosa e per quanto possibile altruista. Occorre un patto generazionale che metta il più possibile i nostri figli e i nostri nipoti al riparo di un futuro che si annuncia devastante. Ora sopraffatti dal bisogno di affrontare i mali di oggi, non abbiamo ancora saputo elaborare una strategia che superi gli affanni di giornata.



Ma di questo passo, con i negozi e le attività commerciali falcidiate dalla chiusura obbligata; con il welfare sanitario e sociale ridotto al lumicino;con i posti di lavoro che già se ne sono andati in fumo in misura di quattrocentomila, e altri che avranno uguale sorte, quale sarà il domani delle nuove generazioni?

Da come ci stiamo comportando, si intuisce uno smarrimento tuttavia ancora ai minimi termini. Il dibattito è incentrato sulla capacità o meno mostrata dai nostri politici di far fronte all’emergenza.

Un po’ come i polli di Renzo battibeccanti sulla via della pentola, siamo ancora alle prese con polemiche di piccolo cabotaggio, senza che sia maturata l’indispensabilità di costruire un fronte comune di salvezza nazionale. Difficile in questo contesto non incorrere nel rischio dell’insorgenza di un feroce egoismo da sopravvivenza. Il che significherebbe piombare nella giungla spietata del si salvi chi può, totalmente priva di solidarietà. Con tutte le inevitabili conseguenze di una inimmaginabile tragedia epocale.