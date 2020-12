L'anno che verrà e la voglia di ripartire

È stato un anno nefasto, il 2020 che ci lasciamo alle spalle. Tutti noi abbiamo perso un famigliare, o un parente, un amico, un collega, portati via da questa brutta bestia che è il Covid. Tutti noi abbiamo subito privazioni della libertà: di circolare, di vedere i parenti e gli amici, tanti di fare il proprio lavoro. Abbiamo rispettato le norme, chi più chi meno, perché abbiamo capito quasi da subito che sarebbe stata l’unica strada per tentare di uscire da questo incubo. Le abbiamo trovate spesso cervellotiche (perché un ristorante in zona gialla può restare aperto per il pranzo e non per la cena? Questo, per fare un esempio, resta un quesito tutt’ora senza una risposta logica), ma alzi la mano chi pensa che sia semplice gestire una situazione come questa, che nessuno, nella storia dell’umanità, aveva mai vissuto.

Il via alla vaccinazione è la luce in fondo al tunnel, la strada per cercare – finalmente! – di raggiungere l’agognata immunità di gregge. Strada tortuosa e irta di ostacoli, a cominciare dalla difficoltà nel reperire un numero congruo di dosi e (di nuovo) dall’enorme complicazione della gestione della campagna di vaccinazione in tutto il mondo, non solo in Italia.

Cosa ci attenda nel 2021 non è, oggi, razionalmente prevedibile. Sappiamo cosa speriamo, tutti, ardentemente: di lasciarci alle spalle le morti, la paura, il senso di impotenza, le pagine di necrologie (perfino sette-otto al giorno, nel pieno della prima ondata) stracolme di annunci, di lacrime. Abbiamo bisogno di ripartire: ne ha bisogno il Paese, la sua economia; ne hanno bisogno gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, i ristoratori, i gestori di palestre e centri estetici, i lavoratori dello spettacolo. Ne abbiamo bisogno tutti, per questioni economiche e anche psicologiche. Voglia di normalità, ecco il primo desiderio che affidiamo a un’ipotetica lampada di Aladino.

La nostra città si merita un augurio speciale: oltre al ritorno alla normalità, ha tutto il diritto di sperare in un riscatto in grande stile per il titolo di capitale italiana della cultura, dopo che il coronavirus ha spazzato via un ricchissimo calendario di iniziative. Una vera e propria beffa, dopo un avvio che era stato perfino entusiasmante, anche se forse pochi se lo ricordano, dopo che l’emergenza sanitaria ha tragicamente sommerso tutti i bei ricordi di gennaio e febbraio. Anche la «Gazzetta» ne ha sofferto: la grande mostra sui quasi tre secoli della nostra storia e, di riflesso, sulla storia della città è stata chiusa anzitempo e le visite di tantissimi gruppi annullate. Ma ci resta la soddisfazione dei tantissimi complimenti e «grazie» ricevuti: da quelli del Presidente Mattarella (l’emozione per la sua visita e per i suoi calorosi apprezzamenti è un ricordo splendido, che porteremo sempre nel cuore) a quelli, non meno importanti per noi, di tanti abbonati e lettori affezionati alla nostra cara, vecchia «Gazzetta».

Resta, a documentare il nostro appassionato lavoro per ricostruire la gloriosa storia del giornale e il fortissimo legame con il territorio, il corposo catalogo in due volumi: un altro motivo di orgoglio per tutta la famiglia della «Gazzetta».

Tutti noi ce la stiamo mettendo tutta per offrire un giornale sempre più ricco e sempre più bello. Avendo sempre come primo obiettivo l’autorevolezza e come stimolo il desiderio di migliorare ogni giorno la qualità: attraverso gli articoli, le inchieste, i commenti e gli approfondimenti dei nostri giornalisti e di bravissimi collaboratori di provata autorevolezza. Tante firme molto illustri sono entrate nella nostra “squadra”, riempiendoci di orgoglio.

Presto arriveranno novità – bellissime: è una promessa – che riguarderanno la grafica della «Gazzetta»: ma è presto per dare anticipazioni, sarà una sorpresa per tutti voi.

Intanto, abbiamo pensato di fare un regalo ai nostri lettori, offrendo un calendario squisitamente parmigiano: non avrebbe potuto che essere dedicato all’Antelami, nell’anno in cui – quando finalmente torneremo a vedere la luce – la mostra dei Mesi nel Battistero sarà uno dei fiori all’occhiello di Parma capitale della cultura.

Buona lettura e buon anno, sperando davvero che sia finalmente un anno sereno.