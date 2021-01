Parma calcio, problemi che partono da lontano

Era estate, l'estate del post Covid (prima ondata) e il Parma perdeva sei partite in stecca. Sulla panchina c'era D'Aversa, in campo nove undicesimi della squadra che oggi si trova sul ciglio del burrone. Ecco, la crisi odierna del Parma forse è iniziata lì, era il primo segnale della fine di un ciclo che nessuno voleva vedere. O forse il primo ad accorgersene era stato proprio il mister delle tre promozioni e delle due salvezze che infatti aveva chiesto alla società rinforzi adeguati per inseguire obiettivi più ambiziosi.

Era estate, l'estate del post Covid (prima ondata) e il Parma perdeva sei partite in stecca. Sulla panchina c'era D'Aversa, in campo nove undicesimi della squadra che oggi si trova sul ciglio del burrone. Ecco, la crisi odierna del Parma forse è iniziata lì, era il primo segnale della fine di un ciclo che nessuno voleva vedere. O forse il primo ad accorgersene era stato proprio il mister delle tre promozioni e delle due salvezze che infatti aveva chiesto alla società rinforzi adeguati per inseguire obiettivi più ambiziosi. Sappiamo come è andata a finire. D'Aversa è uscito sbattendo la porta (e per questo oggi non sembra intenzionato a tornare) insieme a Faggiano che ha vissuto comunque una stagione brevissima in quel di Genova.

Poi c'è stato il cambio di proprietà con l'entusiasmo yankee di Kyle Krause che ha contagiato tutto l'ambiente ma che ha probabilmente messo in secondo piano problemi evidenti: rosa troppo su con l'età e logorata in alcuni suoi elementi, preparazione compressa in tre settimane, quarantene e contagi. Liverani si è trovato così a gestire una situazione difficile ma poteva e doveva fare meglio. Del mercato squilibrato sui giovani non ancora pronti alla serie A abbiamo già detto e in questo le responsabilità sono quasi esclusivamente attribuibili al ds Carli. Mettiamoci poi il calo evidente di alcuni pilastri sui quali D'Aversa aveva costruito le sue fortune e quelle del Parma e la frittata è fatta.

In tutto questo il meno colpevole è oggettivamente il presidente Krause che ha investito decine di milioni e ha sempre fatto sentire la sua vicinanza alla squadra e allo staff tecnico. Vicinanza e fiducia che fino ad ora non sono state ripagate. Il patron ha deciso di concedere ancora una chance al mister. Se anche domani la trasferta di Bergamo dovesse concludersi con un risultato (ma soprattutto un approccio) negativo, il destino di Liverani sarebbe definitivamente segnato. Scelta razionale quella della società, perché cambiare l'allenatore alla vigilia di uno scontro così delicato avrebbe probabilmente destabilizzato ulteriormente un gruppo che appare spento, svuotato e perso. Col senno di poi, forse, la decisione dell'esonero andava presa durante la pausa natalizia per dar modo al nuovo mister di conoscere meglio giocatori e ambiente. E poi c'è il mercato sul quale il Parma dovrà giocoforza intervenire perché questa stagione non si trasformi in una lenta agonia verso un finale che non vogliamo nemmeno immaginare. Il tempo per rimediare c'è. Vediamo di sfruttarlo al meglio.



parma calcio