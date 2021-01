Per Trump un finale caotico e ignobile

Doveva essere un finale con il botto e lo è stato oltre ogni aspettativa, ma non ci sarà un lieto fine per Donald Trump la cui presidenza, pur macchiata da innumerevoli scandali e inadeguatezze (l'ultima nel modo con cui è stata gestita la pandemia) non aveva ancora raggiunto un livello così basso. Ieri, infatti, il presidente uscente, con un discorso di retorica infuocata, ma assolutamente carente per quel che riguarda i fatti, ha scaldato così tanto gli animi da provocare un assalto dei suoi supporter al Congresso. Le immagini di decine di manifestanti che devastano il Parlamento rimarrà per anni nella memoria collettiva degli americani.

Il Congresso si era riunito in seduta comune per certificare il voto finale dei grandi elettori che a metà dicembre hanno ufficializzato la vittoria di Joe Biden dopo le elezioni d'inizio novembre. Di solito si tratta di un voto di carattere notaril. La vera cerimonia d'insediamento, infatti, è quella del 20 gennaio, quando il presidente eletto diventa a tutti gli effetti presidente giurando solennemente sulla Bibbia. Solo che quest'anno ci si aspettava che la seduta andasse per le lunghe perché un centinaio di deputati repubblicani e una dozzina di senatori avevano decis di cercare di «dirottare» la cerimonia. La certificazione dei risultati elettorali, infatti, secondo loro non era valida perché presunti brogli elettorali - che però nessun audit, ricorso in tribunale, decisione dei giudici o della Corte suprema ha evidenziato - avrebbero favorito la vittoria di Biden.

Si tratta di accuse ridicole anche solo per i margini della vittoria di Biden che ha preso 81.283.485 voti rispetto ai 74.223.744 di Trump - cioè il 51.4% dei voti espressi rispetto al 46.9%, visto che c'erano anche altri candidati - e soprattutto perché il democratico si è aggiudicato 306 grandi elettori rispetto ai 232 del tycoon repubblicano. E questo è quello che conta in un sistema maggioritario su base statale come quello degli Usa. Eppure Trump ha deciso che la sua uscita di scena fosse piena di fuochi d'artificio e di richieste impossibili da soddisfare come quella, appunto, di ribaltare il verdetto elettorale grazie a un Congresso in cui - tra l'altro - non ha la maggioranza alla Camera e nemmeno al Senato. E visto che - almeno in teoria - per «decertificare» i voti dei grandi elettori - non tutti, naturalmente: solo quelli dove ha vinto Biden - servono i voti dei due rami del Parlamento si capisce quanto ridicolo e velleitario sia stato il tentativo. Anche perché il vicepresidente Mike Pence ha ribadito di non avere il potere di ribaltare il verdetto elettorale. Insomma doveva essere un po' di dramma nel teatrino della politica. Ma l'irruzione degli energumeni pro-Trump nel tempio della democrazia americana ha cambiato i termini dell'equazione, mostrando la pericolosità di giocare in modo demagogico e irresponsabile con il pilastro della democrazia, cioè con la sacralità dei risultati elettorali una volta che questi siano certificati.

Queste immagini sono una vergogna per gli Stati Uniti, anche se non cambieranno il risultato del processo di transizione del potere: lo rallenteranno un po'. Provate, però, a immaginare le grasse risate che si sta facendo Vladimir Putin vedendo il Campidoglio immerso nei fumi dei gas lacrimogeni. E la colpa ricade tutta sulle spalle del presidente uscente, troppo attento alle dinamiche dello spettacolo per capire che nel mondo reale le parole e le azioni hanno conseguenze. E questo ignobile assalto a Capitol Hill è quello che resterà della sua presidenza. La sua «legacy», la sua eredità, è macchiata per sempre dall'aver trasformato le istituzioni Usa nel ring di un incontro di wrestling per la miserevole ambizione di un «sore loser», cioè, tradotto in un buon italiano, di «uno che non sa perdere». La cosa più distante dalla mentalità statunitense che esalta il fair play, che è anche - e soprattutto - il saper perdere con grazia e dignità. Un'ultima notazione. Trump un record comunque lo porta a casa: è uno dei pochissimi presidenti in carica a non essere rieletto per il secondo mandato.