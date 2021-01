Gli eventi di Washington rafforzano le democrazie

La tristissima conclusione della presidenza Trump rafforzerà la democrazia americana, e con lei le democrazie liberali (quelle che rispettano lo stato di diritto, the rule of law) di tutto il mondo. Al contrario di quello che auspicano i suoi detrattori autoritari in giro per il mondo; che pretendono, con l’eventuale maggioranza del voto popolare, si possa governare con tutti i mezzi, anche al di fuori della legge.

La democrazia è un esercizio politico difficile, in certi casi funziona per accidente della storia, al di fuori della tradizione (si pensi al Giappone); nella maggior parte la democrazia è una conquista (come in Italia) e funziona perché quelli che partecipano vi aderiscono con senso di responsabilità, di rispetto per gli altri, di moderazione nelle relazioni.

Pericle e Confucio, convissero negli stessi anni, seppure a 7000 chilometri di distanza l’uno dall’altro. Confucio a fronte dell’emergente complessità del mondo, raccomandò come principio fondativo della convivenza, il rispetto dell’ordine sociale esistente. Ed oggi il Partito Comunista che governa la Cina ha fatto proprio questo principio, con punizioni severissime per gli oppositori. L’India, l’altro grande gigante dell’Asia, ha dato un senso religioso al principio dell’ordine con l’istituzione del sistema delle caste (oggi abolito giuridicamente, ma ancora vivo nella tradizione quotidiana).

Pericle ha indicato una via opposta: quella della libertà individuale (contemperata con i rapporti sociali del tempo) e della democrazia come mezzo per far coesistere insieme la somma delle libertà individuali.



E la storia dell’occidente è stata quella di estendere progressivamente, attraverso un processo dolorosissimo, questa visione di libertà e democrazia; che coesistono insieme, e, con un consenso condiviso, si impegnano a cooperare per il bene comune.

La presidenza di Trump rilascia alcuni insegnamenti. Il governo di una democrazia non è il governo di un’impresa. L’impresa è una istituzione sociale della democrazia (si pensi alla creazione della società per azioni, che consente di canalizzare il risparmio -anche modesto- di chiunque verso l’attività imprenditoriale). Ma persegue finalità sue proprie, con modalità altrettanto specifiche e regolamentate in modo apposito. La democrazia è governo della società, che non è un’impresa, ma insieme di persone. Non esistono leader che possano aspirare ad una politica del «datemi tutti i poteri, che ghe pensi mì».

I tempi dell’impresa sono quelli dei processi decisionali, in funzione del suo rapporto con il mercato. I tempi della democrazia sono quelli della persuasione e della mediazione. Che sono tempi indubbiamente più lunghi, tempi di attesa paziente, al limite dell’esasperazione. Ma non ci sono alternative, se non che sono peggiori del male che si vorrebbe curare.

Il decisionismo di Trump lo ha portato alla sua bulimia verbale: decine di migliaia di Twitter contro tutti, con falsità e insulti di ogni genere. La più grande punizione per Trump non sarà l’eventuale sua destituzione, ma la chiusura dei suoi account Facebook e (per ora temporaneamente) di Twitter. I social gli hanno tolto la parola, perché Trump è andato «oltre».

L’altra grande lezione del trumpismo (che comunque non evaporerà in tempi brevi), è che la democrazia si deve impegnare nell’inclusione sociale. Coloro che hanno invaso il Congresso, nella loro tragica stravaganza (per usare un eufemismo), non hanno nulla da perdere. Probabilmente hanno ricevuto pure una mancia per partecipare, ma non per questo una democrazia può sottovalutare il disagio sociale diffuso. Chi non ha nulla da perdere, persegue il peggio, perché «il mal comune è mezzo gaudio». Ora questo disagio è diffuso in tutto il mondo occidentale, oggi sottoposto alla durissima pressione della pandemia.

La trama nascosta della democrazia è il perseguimento dell’eguaglianza, anzitutto dell’eguaglianza delle opportunità (primo comandamento della democrazia liberale), a partire dalla scuola. La democrazia (con Shakespeare, come il dolore) deve dare la parola al disagio. Altrimenti il disagio sussurra al cuore.