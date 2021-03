Europa e Usa tra ripresa dell'economia e inflazione

Mentre il mondo continua ad essere sconvolto dalla diffusione delle varianti del virus, e le vaccinazioni procedono a rilento per scarsità nella produzione dei vaccini, il mondo dell’economia va avanti. Anzi la finanza corre. Perché i mercati finanziari lavorano sulle aspettative e anticipano le tendenze future. Il tema del giorno è la ripresa economica, dopo la fine della pandemia, o meglio, come molto probabile, della normalizzazione dell’economia dopo una vaccinazione sufficientemente diffusa, tale da stabilizzare l’immunizzazione di gregge.



Si prevede una ripresa economica forte, anche per l’effetto rimbalzo, che però sarà diversificata per Stati Uniti ed Europa. La ripresa economica avrà molto probabilmente un effetto collaterale importante, che è l’aumento dell’inflazione. L’aumento dell’inflazione a sua volta avrà l’effetto di movimentare i tassi d’interesse, e questo avrà un impatto sul valore dei nostri titoli obbligazionari. Se i tassi salgono il valore di questi titoli in circolazione scende.



È quanto accaduto nei giorni scorsi negli Stati Uniti, quando un aumento dell’inflazione attesa ha provocato la vendita dei titoli a reddito fisso, con conseguente discesa del loro prezzo. Per un risparmiatore ordinario si tratta di variazioni modeste, ma per i grandi gestori di liquidità (si pensi ad esempio ad Apple che ha in cassa 150 miliardi di dollari) queste variazioni, seppure minime, hanno un impatto rilevante sui margini. Da qui una serie di effetti a cascata.



Quando l’inflazione è in salita, la scelta conseguente è di spostarsi sulle azioni, il cui prezzo incorpora per sua natura l’inflazione attesa. Perché il prezzo dell’azione di un’impresa riflette il suo livello di profitti; se l’inflazione sale si presume che l’impresa aumenti il prezzo dei propri prodotti, e quindi sia in grado di preservare i suoi profitti. Tuttavia, questo sillogismo non è garantito per almeno due ragioni. La prima è che comunque il mercato azionario riflette un rapporto medio storico del prezzo dell’azione in rapporto agli utili dell’impresa. Questo rapporto è stato pari a 15, cioè un’azienda vale 15 volte i suoi utili. Oggi questo rapporto è di circa di 25, che a ben vedere è assai più elevato. Questo vuol dire che oggi la Borsa valuta “troppo” le aziende? Sì. Questo vuol dire che la Borsa si sgonfierà? Nessuno è in grado di saperlo oggi, perché è molto difficile fare previsioni, soprattutto per quanto riguarda il futuro. L’importante che il singolo risparmiatore sia consapevole di questa possibilità, per poi essere libero di decidere come meglio crede.



La seconda ragione è che se i tassi d’interesse salgono, i profitti dell’impresa, in un’ottica di medio termine, calano. Perché aumentano gli oneri per interessi, e poi perché tassi più elevati riducono gli investimenti, e questo frena l’innovazione dell’impresa; innovazione che è il fattore cruciale per la redditività.

In sintesi: se aumenta l’inflazione i tassi d’interesse salgono, i prezzi dei titoli a reddito fisso scendono. I prezzi delle azioni prima salgono, ma poi probabilmente scendono.

C’è poi una differenza tra Europa e Stati Uniti. Questi sono più reattivi perché hanno mercati più flessibili (in particolare quello del lavoro), quindi avranno rispetto all’Europa una maggior crescita, una maggiore inflazione (2.5%) e tassi d’interesse più elevati, 1.50 sul Treasury a 10 anni). Questo dovrebbe ricondurre verso il basso la quotazione dell’euro verso il dollaro. Per fortuna, perchè non possiamo permetterci un euro troppo forte.



Per gli Stati Uniti poi c’è da considerare lo straordinario contributo per quasi 2 trilioni di dollari di spesa pubblica promosso dalla presidenza Biden a sostegno degli investimenti. Un impegno doppio rispetto a quello dell’Europa. E questo è il vantaggio straordinario di essere uno stato unito federale (e non confederale come vorrebbe in Europa la destra sovranista).

In Europa la ripresa procederà con maggiore lentezza, perché abbiamo decisioni più laboriose, mercati più rigidi, burocrazia più lenta a livello dei singoli stati.

Per l’Italia la via della ripresa sarà ancora più impegnativa, perché abbiamo gli stessi problemi ma in forma più aggravata. L’Italia durante la pandemia ha mostrato resilienza nei suoi punti di forza, apparato produttivo e tessuto di sistema. Ma ancora una volta sono emerse inefficienze organizzative e logistiche, impedimenti burocratici, e furbizie costose come i giochi delle tre mascherine.

Per l’Italia finite le analisi, si ritorna sempre da capo.