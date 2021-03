Un anno fa il lockdown: cos'è cambiato

Non sapevamo cosa volesse dire la parola «lockdown», il 9 marzo di un anno fa. Non avevamo idea del buio in cui saremmo piombati. La tragedia dei 100mila morti superati ieri, la solitudine, le amicizie senza abbracci e gli amori senza carezze, le parole in videochiamata, i sorrisi dietro le mascherine. Un anno senza tregua, 365 giorni in cui, come un mantra, ci siamo sforzati ogni giorno di vedere la luce. #AndràTuttoBene.

Era la sera del 9 marzo 2020 quando il primo ministro Giuseppe Conte annunciò agli italiani che il Paese avrebbe chiuso e si sarebbe fermato. Il giorno dopo l'Organizzazione mondiale della sanità sentenziò: è pandemia. Furono tre mesi di clausura totale, strade e piazze deserte, saracinesche abbassate 69 giorni incollati al televisore a fissare le immagini choccanti che arrivavano dagli ospedali e il pensiero correva alle persone care. #AndràTuttoBene, l'ottimismo dell'irrazionalità. Un anno in cui, per dirla con l'asetticità dei numeri, un italiano su 20 è stato contagiato, la povertà ci ha morso con un taglio di 130 miliardi di consumi e oltre un milione di persone in più si è trovato alla fame, i nostri figli hanno congelato progetti di futuro ed esperienze di vita. Un anno in cui ci siamo scoperti fragili e indifesi come mai avremmo immaginato. Persone care scomparse in pochi giorni e ci mangiamo l'anima per capire cosa è successo, come si sono contagiate. Cosa è cambiato da quel 9 marzo 2020? Poco e tutto. Poco, perché oggi, come un anno fa, siamo ancora qui a ragionare di lockdown, e chi l'avrebbe mai detto: all'orizzonte ancora sacrifici, coprifuoco da anticipare, l'ipotesi di chiudere le scuole in tutt'Italia, l'economia in ginocchio. Tutto, perché oggi ci sono i vaccini, la luce nel tunnel che dobbiamo vedere a tutti i costi, whatever it takes.

Siamo ancora solo all'inizio, ha scritto ieri il premier Draghi. Che cosa è cambiato, allora? Due cose: la nostra consapevolezza che la partita è infinitamente seria e la promessa delle istituzioni di accelerare con il piano vaccini, che ora procede drammaticamente a rilento. Ci crediamo? Non c'è molta scelta, ma teniamo alta la guardia, esercitiamo la funzione civica del controllo: la velocità nelle vaccinazioni è il tassello fondamentale, ancora mancante. Comunque, crederci o no, un fatto è certo: non cediamo alla stanchezza. Chiediamo ai nostri figli di stare attenti, con le varianti l'età dei contagi si abbassa e i ragazzi sono, purtroppo, il cavallo di Troia che porta il contagio nelle famiglie. Portiamo le mascherine con rigore. E rispondiamo «sì» alla chiamata per i vaccini. Solo così #AndràTuttoBene.