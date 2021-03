Il travaglio Pd tra pontieri e ipotesi di spaccatura

Non è chiaro se le dimissioni di Nicola Zingaretti abbiano aperto un’ennesima crisi del Pd o la Crisi.

I pompieri di turno spingono per la rapida indicazione di un nuovo segretario, il più gradito, che traghetti il partito verso un congresso sui cui contenuti nessuno azzarda previsioni. I nomi di Letta (Enrico) e Fassino circolano in quest’ottica. Le due possibili candidate, Anna Finocchiaro e Roberta Pinotti, sembrano avere meno possibilità, giacché il fatto stesso di eleggere una donna, ancorché esperta politica, viene nel partito considerato dirompente. Alla faccia della parità di genere e di opportunità.

L’altro giorno, Massimo Cacciari, l’«inascoltato» per antonomasia, si augurava, invece, che la prossima riunione della direzione, prevista per questo weekend, fosse la sede di un confronto aperto, duro e approfondito sui temi che da anni il Pd accantona in vista di tempi migliori o, come emerge da più parti Zingaretti compreso, considera di scarsa importanza, rispetto alla partecipazione al potere, vero e proprio «must» per gran parte della dirigenza.

Intanto, emerge con gradualità, ma con forza l’idea di Goffredo Bettini (una specie di «deus ex machina» dell’attuale gruppo dirigente di provenienza Pds-Ds) di costruire una nuova forza politica che metta insieme gli ex comunisti di tutte le attuali parrocchie.

Insomma, un partito di sinistra-sinistra del quale non sono in grado di percepire le differenze rispetto a Rifondazione comunista.

Sul punto, peraltro, vengono alla mente le parole di Massimo D’Alema (la migliore testa del post-comunismo) dello scorso dicembre, con le quali, a conclusione di un partecipato convegno di ItalianiEuropei (il «think tank» più accredito dell’area), presentava proprio la necessità di realizzare un partito della sinistra tout court.

In soldoni, questo significa che il matrimonio tra ex democristiani ed ex comunisti è fallito e che se ne tirano le conseguenze. Non sfugge a nessuno che questo comporta riaprire la porta a una forza politica ex democristiana (matrice anche di Matteo Renzi) che, per l’ineluttabile peso delle cose, andrebbe a occupare il centro dello schieramento politico e parlamentare e a interpretare le esigenze di quel ceto civile che guarda all’Europa e alla stabilità come bussole del nostro futuro. In qualche misura, il ritorno dei benpensanti e del loro storico ruolo.

Ci sono vari problemi in queste prospettive, il primo dei quali è la legge elettorale con la quale voteremo al più tardi nel 2023. Ma, nell’attualità anche in casa ex comunista le questioni non sono poche: un nuovo partito di sinistra-sinistra, infatti, dovrebbe passare attraverso una tormentata fase costituente, nella quale fossero affrontati i problemi (fra i quali spiccano i giovani e il loro ruolo) dell’attualità, tutti nuovi, tutti non gestibili con le idee e le mentalità del secolo scorso, compresi i rapporti con il populismo e i populisti a 5Stelle. Rimettendo i piedi in terra, però, rimane probabile, altamente probabile che questa mitizzata direzione partorisca il solito topolino: un segretario provvisorio che gestisca il partito sino al congresso. Tutti contenti e tutti scontenti, in attesa che la realtà si incarichi di archiviare ciò che c’è da archiviare e dia sostanza a ciò che la merita.

