La lezione del Covid e le sfide del futuro

È passato un anno dal primo decesso del Coronavirus. In quest’anno se ne sono aggiunti altri centomila. Di più dei soldati italiani caduti in Russia nella Seconda Guerra mondiale. Una strage.

Oltre al profondo dolore per la perdita di vite umane, il disorientamento generale di fronte, i cambiamenti radicali nella vita di tanti, il disastro economico, ci chiediamo: cosa ci ha insegnato la tempesta del virus? Almeno tre cose.

La prima è la necessità di una radicale revisione dell’organizzazione dello stato per la tutela della vita dei propri cittadini. Ci siamo trovati con una drammatica scarsità di attrezzature mediche per affrontare l’emergenza respiratoria, perché il numero di strumenti era calcolato tenendo conto della media storica, in condizioni sanitarie normali. Il virus si è rivelato più aggressivo del normale previsto, e la demografia è cambiata per l’invecchiamento della popolazione, con maggiori fragilità. Ma anche perché i casi di Sars-2 di 10 anni fa non hanno insegnato nulla e sono stati ignorati: sono influenze cinesi, problemi loro, ma non è andata così.

Finora di vaccini ne sono arrivati pochi, ma l’organizzazione logistica si è rivelata insufficiente. Alcune Regioni, pur avendoli ricevuti per tempo, li hanno tenuti in frigo. Altre stanno procedendo con inammissibile lentezza. Non basta una riforma della burocrazia, è necessaria una rivoluzione culturale con al centro il diritto dei cittadini alla sicurezza sanitaria, come da garanzia costituzionale.

La seconda lezione riguarda il rapporto tra sicurezza dei cittadini e le comunità scientifiche. Gli scienziati organizzano i dati raccolti per poi sottoporli ad interpretazione, individuando, se richiesto, possibili suggerimenti, soluzioni o terapie. Ma la raccolta dei dati, nel caso del virus, è un problema a monte; essi provengono da diverse fonti, disomogenee per le modalità di raccolta, con errori ed omissioni. Non solo, ma la raccolta dei dati si è scontrata con le norme a tutela (legittima) della privacy. Ne è conseguito l’insuccesso della tracciatura dei contagi con l’applicazione Immuni. Ora, la raccolta delle informazioni della vita sociale è strumento di conoscenza indispensabile per la crescita democratica di un paese: conoscere per governare. La tutela della salute è un diritto costituzionale, quello della privacy compete ad una legge ordinaria. E questa non è una differenza solo formale.

La terza lezione del virus è che ci ha cambiato il linguaggio. Siamo stati educati con fiducia nelle scienze, che ci avrebbe offerto un ambiente alimentato da convinzioni di certezza. Non è così. La scienza è il bene più prezioso che abbiamo, ma non possiamo pretendere certezze che la scienza oggi non può dare, e probabilmente non le darà mai, perché il mondo è un organismo in continua evoluzione. E noi «non sappiamo quello che non sappiamo».

Questa considerazione dovrebbe guidarci nel rapporto educativo. Siamo abituati a trasmettere certezze nella convinzione di garantire quella sicurezza che è premessa dell’autostima. È un approccio che per il futuro non possiamo permetterci. Dobbiamo assicurare certezza nell’impegno di assicurare la nostra “cura”. Nulla di più. La nostra condizione naturale è caratterizzata da incertezza, con la quale dobbiamo imparare a conviverci, senza l’illusione di poter conseguire condizioni di maggior sicurezza. Per questo è necessario un impegno a partire dall’educazione di base. Dobbiamo insegnare la resilienza, un misto di forza e flessibilità, nella piena consapevolezza della nostra fragilità.

La crisi del Covid non può andare sprecata. Passato il Covid nuove sfide stanno davanti, a cominciare dal progettare un futuro “sostenibile”. E questa progettualità non potrà che essere basata sulle nostre responsabilità individuali.



covid