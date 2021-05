Draghi premier senza partito: un'alleanza nel suo nome?

Dopo i confetti/Só asciut’i difetti, cantava Renato Carosone una cinquantina d’anni fa. E, ora, si può dire che dopo i «confetti» (l’insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi e l’approvazione del Recovery Plan - diventato nel frattempo Pnrr, Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - da parte del governo e del Parlamento e dall’Unione europea) sono emersi i problemi che, in qualche misura sono i «difetti» delle condizioni al contorno, quelle con le quali, sin dall’inizio, il premier ha dovuto confrontarsi. Ci stiamo, dunque, avviando verso una fase nella quale dovremo far fronte a una serie di questioni, aggrovigliate e interconnesse: una mossa in un campo può suscitare effetti dirompenti e inattesi nell’altro. Il tutto dando per acquisito (ma non lo è ancora) che la pandemia è in fase calante e che la campagna di vaccinazioni raggiungerà nel giro di poche settimane (6/8) i due terzi della popolazione, soglia oltre la quale dovrebbe scattare la cosiddetta immunità di gregge. Questi i problemi cui farò riferimenti: l’imminente inizio del semestre bianco che precede l’elezione del presidente della Repubblica, durante il quale non è possibile sciogliere le camere; l’avvio dell’attuazione del Pnrr; l’elezione del successore di Mattarella.

Prima, però, voglio segnalare le indiscrezioni filtrate da Palazzo Chigi: Draghi sarebbe intenzionato di «lasciare» a dicembre, con l’intento di determinare la conferma di Mattarella e un reincarico più solido. Al momento, peraltro, questa mi sembra una di quelle fantasie che si mettono in giro per confondere le acque.

Da sempre, i periodi che precedono l’elezione di un presidente della Repubblica si sono caratterizzati per manovre sotterranee o palesi a opera dei gruppi politici o di pressione istituzionale che tendono a sostenere o eliminare questo o quel candidato. In questo clima si iscrive parte delle notizie scandalistiche e/o inquietanti che riceviamo dai media, genere il presunto scandalo Davigo in rapporto con le rivelazioni dell’avvocato Amara o l’incontro Renzi-Mancini (che appartiene alla campagna di delegittimazione dell’ex leader del Pd al fine di attenuarne l’attuale – benché ridimensionata - influenza). E si iscrivono anche gli screzi e le polemiche tra Lega e Pd, con quest’ultimo nella parte di soggetto incapace di affermare positivamente una linea politica e, quindi, costretto a tentare di ottenere una (impossibile) protezione da parte del premier. Mano a mano che le settimane andranno avanti, i mortaretti di scaramucce di vario genere, tutte collegate all’imminente appuntamento, si intensificheranno.

Penso che questo lavorio sia inutile e dannoso. Il problema vero, il busillis - preso atto della decisione di Sergio Mattarella di rifiutare una rielezione - è se Mario Draghi accetterà o meno una candidatura al Quirinale. Draghi, sin qui, ha correttamente dichiarato che il suo compito è quello di fare il presidente del consiglio e che, quindi, intende svolgerlo appieno. Ma, tra i partiti, si muovono due forze che, pur contrapposte, si stanno dirigendo nella medesima direzione. Da un lato la Lega, solo la Lega, che ha voglia di liberarsi dell’inquilino di Palazzo Chigi per riprendere la «caccia». Se Draghi andasse al Quirinale sarebbe necessario procedere a nuove elezioni (che fatalmente ci saranno dopo l’elezione del presidente della Repubblica) e, quindi, Matteo Salvini potrebbe monetizzare i teorici ampi consensi di cui dispone. Dall’altro lato il Pd - e parte dei 5Stelle - ritenendo che le elezioni ridimensioneranno in modo drastico le loro rappresentanze parlamentari, vogliono, prima di tutto, eleggere un presidente con questo Parlamento nel quale la loro forza è cruciale e determinante. In secondo luogo, potrebbero optare per Mario Draghi al fine di avere al Quirinale un personaggio con le sue caratteristiche internazionali, ma soprattutto un forte, indiscutibile europeista che potrà impedire l’eccessiva avanzata di spinte anti-europee.

Del resto, e qui veniamo all’ultima questione e mezzo, già oggi dovrebbe iniziare la battaglia per le riforme connesse al PNRR. Tutte riforme che andranno a colpire interessi parassitari presenti da decenni nel Paese, cristallizzato da posizioni di potere di gruppi sociali capaci di dare scacco matto alla politica.

E, al contempo, occorre smontare l’assurda macchina legislativa che ha reso impossibile realizzare le opere pubbliche in tempi omogenei con gli standard europei. A queste difficoltà, si aggiungono le altre burocrazie derivanti dai poteri delle regioni e dei comuni e dalla cosiddetta «cooperazione orizzontale» (che permette a tanti soggetti di impedire la realizzazione di un’opera in attesa di «ricadute» - premio improprio al potere di interdizione -). Nel mezzo, le progettazioni, altro campo di succosa vendemmia di partiti e di poteri. Vedremo, quindi, strada facendo accrescersi le difficoltà del governo Draghi e intensificarsi le ingenerose critiche che vengono rivolte a chi intende riformare il «sistema Italia» disinnescando le varie consorterie che lo paralizzano.

In questo preciso punto emerge un difetto noto e, al momento, irrisolto. Draghi è un premier senza partito. Se non diventasse presidente della Repubblica, un raggruppamento politico a lui riferito (genere rassemblement francese) avrebbe vaste possibilità di conquistare quel consenso che permette di eleggere un numero di deputati e di senatori determinante per il futuro della prossima legislatura e per le riforme.

È questa l’incognita che peserà maggiormente: insomma se Mario Draghi intendesse continuare il suo lavoro di modernizzazione dell’Italia e di rilancio dell’Europa non dovrebbe opporsi alla costituzione di un rassemblement. Non promuoverlo personalmente (letale errore di Mario Monti), ma accettare che dalla società e dal Parlamento uscente emergano uomini e forze che intendano richiamarsi al suo messaggio e alla sua politica riformista.

E, in quest’ultima considerazione, c’è un ulteriore argomento a sostegno della volontà dei partiti di «mandarlo» al Quirinale.

Questo è il groviglio delle prossime settimane, da cui dovremmo uscire (politicamente, socialmente, istituzionalmente) vivi.

Del che è lecito dubitare, ma nel che è lecito sperare.