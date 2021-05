La pandemia e gli effetti asimmetrici sull'economia

A poco più di un anno dal primo lockdown, una fra le evidenze che emergono più chiare in merito alle conseguenze della pandemia da Covid-19 sull’economia è rappresentata dalle notevoli asimmetrie degli effetti che essa ha generato. Se è pur vero, infatti, che la crisi causata dal virus ha determinato una caduta del Pil e dei redditi di natura globale, appare altrettanto vero che, all’interno di questa caduta, si rilevano notevoli differenze che fanno sì che non tutti siano stati colpiti nello stesso modo.

Le diversità rilevate sono di natura eterogenea. Innanzitutto si registrano notevoli difformità fra Paesi, legate principalmente alla loro differente struttura produttiva. Nel 2020, ad esempio, pur in un contesto di recessione globale, la caduta del Pil statunitense appare circa la metà di quella mostrata da Europa e Regno Unito mentre un paese ad elevata crescita come la Cina, pur riscontrando un rallentamento molto forte, mantiene comunque una espansione anche durante la crisi. Anche nella ripresa, peraltro, si rilevano diverse velocità, spiegate non solo dalle diverse caratteristiche strutturali delle economie ma anche dalla diversa evoluzione delle campagne vaccinali e dal diverso margine di manovra per gli stimoli di politica fiscale che contraddistinguono i Paesi.



Alle asimmetrie nelle dinamiche delle economie si affiancano anche enormi differenze negli andamenti settoriali. Da un lato, ad esempio, la produzione di manufatti, pur inizialmente colpita dalla pandemia, ha presto recuperato la caduta subita. All’estremo opposto, invece, settori come quello del turismo, del trasporto passeggeri, della ristorazione e dell’intrattenimento evidenziano una notevole difficoltà di ripresa, legata soprattutto all’intensità dei contatti interpersonali che essi producono.

Infine, ancora all’interno delle economie, enormi diseguaglianze riguardano la dinamica dei redditi individuali, che evidenziano andamenti molto differenziati.

Mentre, infatti, alcune tipologie di lavoratori hanno visto le loro entrate rimanere pressoché invariate, altri hanno subito profonde riduzioni, con una evoluzione complessiva che ha spesso portato ad ulteriore indebolimento delle categorie più svantaggiate, come, ad esempio, i giovani o gli addetti dotati di un basso livello di specializzazione.

Ovviamente, le asimmetrie descritte, pur rappresentando tutte forme di squilibrio, hanno natura diversa e sono differenti anche dal punto di vista del modo in cui esse possono essere affrontate.

Se, infatti, le difformità fra i Paesi sono poco facilmente eliminabili, perché non esistono meccanismi di solidarietà fra le economie, quelle che si riscontrano all’interno di ciascun sistema economico devono essere fronteggiate dalla politica economica.

Le ricette da seguire sono diversificate.

Da un lato, è necessario intensificare la politica dei ristori, rendendoli però più efficaci e, soprattutto, legandoli all’effettiva riduzione dei redditi subita.

Dall’altro, si deve avviare una progressiva ripresa delle attività, che eviti però accelerazioni eccessive, a cui si accompagnerebbe inevitabilmente il rischio di nuove chiusure. In questo senso, peraltro, appare evidente come un adeguato mix nelle regole che continui a mantenere ridotti i contatti non necessari, ad esempio in quelle attività lavorative che possono, almeno in parte, svolgersi anche a distanza, appare uno strumento essenziale per garantire la gradualità necessaria.

Fondamentale appare, infine, la gestione delle risorse derivanti dal Recovery Fund, i cui obiettivi primari sono senza dubbio la crescita e lo sviluppo, che devono, però, avvenire producendo effetti diffusi sull’economia e sulla società.

La crescita senza inclusione è sempre un problema, ma essa lo sarebbe ancora di più dopo un periodo in cui sono aumentate le diseguaglianze.

Si tratta certamente di un nodo cruciale, da cui chi progetta oggi gli interventi e chi li gestirà nei prossimi mesi non può prescindere se si vuole che l’azione che verrà messa in campo risulti davvero efficace.