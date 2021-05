Food Project casa comune per le sfide del futuro

Venerdì (30 aprile) è stata posata la «prima pietra» del futuro edificio del Food Project dell’Ateneo di Parma. Un momento importante, che ha segnato un salto di qualità nelle attività in ambito alimenti e nutrizione della nostra Università.

Ma ora a che punto siamo del progetto? Cosa è stato realizzato fino ad oggi?

Food Project è un progetto lanciato dall’Università di Parma per dare forze alle competenze di eccellenza presenti in Ateneo nel campo della ricerca e della didattica nel settore della produzione di alimenti e della nutrizione e promuovere l’interazione con altri centri di ricerca, imprese e realtà educative sul territorio locale e nazionale.

Le premesse dell’idea erano basate sull’evidenza che il nostro Ateneo vive in un territorio vocato alle produzioni alimentari, dove l’arte e la capacità di produrre alimenti è divenuta negli anni cultura diffusa e consolidata. Un sapere antico che è fondamento per costruire il cibo di oggi e ipotizzare quello del futuro.



È stata quindi quasi una scelta naturale e obbligata sviluppare e mettere a sistema nell’Università di Parma una task force di studiosi capace di affrontare le complesse problematiche legate agli alimenti con una visione organica,

integrata e in grado di fornire soluzioni di ricerca, didattiche e di policy su ogni aspetto del mondo alimentare.

Parma è stato ed è il luogo ideale per portare avanti questa iniziativa. L'Università ha potuto lavorare fianco a fianco con l'Amministrazione Comunale, con la Provincia, con la Regione Emilia-Romagna, con l’Unione Parmense degli Industriali, con la Camera di Commercio, con i servizi educativi e l'ufficio scolastico e con le realtà imprenditoriali locali. Queste sinergie hanno creato un sistema virtuoso di grande efficienza. Un sistema peculiare per il nostro territorio che presentiamo al mondo come modello operativo. Un sistema dove alcuni illuminati industriali hanno creduto nel progetto e lo hanno anche sostenuto economicamente condividendolo con l’Università di Parma. Molto significativo, inoltre, anche il contributo economico concesso nel 2020 dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

La sfida intrapresa ha voluto essere quella di riuscire ad indicare modelli di sviluppo idonei per produrre cibo sicuro e in quantità sufficiente per tutti gli abitanti del pianeta. Il nostro convincimento è che al centro dell’interesse mondiale rimanga come fornire gli alimenti e nutrire correttamente l'Uomo, nel rispetto della Terra sulla quale vive e dalla quale attinge risorse esauribili. Il tema del diritto al cibo è dunque centrale nel definire come potremo in futuro condividere le risorse alimentari del pianeta senza creare differenze che divengano la leva di disparità foriere di contrasti, migrazioni e conflitti.

Siamo convinti che la capacità di vincere la sfida e soddisfare le aspettative alimentari delle popolazioni future dipenda, anche e soprattutto, dall’impiego intelligente delle conoscenze e della tecnologia. Dobbiamo trovare nuove soluzioni e, in conseguenza, dobbiamo formare donne e uomini di scienza e preparare nuovi tecnici con le competenze utili a gestire la sfida.

Il Food Project si è quindi voluto proporre come interlocutore in grado di offrire soluzioni di ricerca e formazione articolate. Le aziende in questo contesto possono confrontarsi con esperti di diverse branche del sapere scientifico, tecnologico, economico, umanistico e giuridico capaci di interagire per proporre e realizzare collaborazioni complesse che necessitino di soluzioni che non sarebbero facilmente sviluppabili da singole specializzazioni.

L'Ateneo, attraverso i suoi corsi di laurea, i master e con i dottorati di ricerca già da tempo fornisce didattica di eccellenza. L’offerta di formazione si è in questi anni molto ampliata; oggi nell’ambito delle tematiche relative alla produzione di alimenti e macchine per l’industria alimentare, nutrizione, gastronomia e gestione sostenibile dei sistemi alimentari, l’Ateneo di Parma propone 5 corsi di laurea triennali e 8 magistrali, due dei quali totalmente in lingua inglese. L’offerta coinvolge approssimativamente un migliaio di nuove matricole ogni anno. Il progetto include la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, costituita nel 2018. La Scuola ha aperto ulteriori nuove prospettive e oggi ha l'ambizione di divenire un punto di riferimento internazionale nel contesto della formazione post-laurea e professionalizzante. Nel contesto della Scuola ad oggi sono stati attivati un Master e 3 Summer School internazionali che ospitano studenti di tutti i cinque continenti.



Il Food Project è oggi, nel suo complesso, lo strumento rodato dell’Ateneo di Parma per lanciare la ricerca di soluzioni e alla formulazione di nuove proposte attraverso l’interazione di idee e lo sviluppo di progettualità. Nei prossimi anni questo “luogo della conoscenza” avrà la possibilità di trovare una sua casa fisica, soprattutto per favorire l’incontro di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del sapere e della produzione di alimenti. Una casa bella, dove saranno accolti studenti, docenti, professionisti e anche nuove imprese grazie all’idea del Food Business Incubator concepita un paio di anni fa e sostenuta anche dalla Regione Emilia-Romagna.

Negli anni il lavoro di molti colleghi che si sono dedicati a questo progetto ha permesso la moltiplicazione di progetti di ricerca, delle collaborazioni, del numero di corsi di studio dell’area, cui è corrisposto l’aumento del numero degli studenti, e delle interazioni con centri di competenza regionali e nazionali. Tanto è stato l’impegno profuso in questi ultimi anni e pregevoli i risultati ottenuti.

Nel sito web di Food Project (http://www.foodproject.unipr.it/) si trovano molti dei differenti attori di questo percorso, i risultati ad oggi raggiunti ed il progetto della nuova sede.

La posa della prima pietra è il momento in cui chi opera nel settore food vede definito un punto di riferimento, la “casa comune” nella quale rinnovare, con ulteriore slancio, la sfida del Sistema Food dell’Ateneo di Parma.