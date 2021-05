La guerra politica tra Hamas e Israele: rischio di una rivincita dei fondamentalisti

Il nuovo conflitto tra israeliani e palestinesi è nato a Gerusalemme, effetto della minaccia di esproprio delle abitazioni arabe da un quartiere periferico di Gerusalemme, in parallelo amplificato dalla marcia dei coloni israeliani, e dall’intervento durissimo della polizia per liberare la piazza della Moschea Al-Aqsa per fronteggiare le dimostrazioni arabe. Il conflitto è esploso lunedì scorso quando Hamas e la Jihad Islamica Palestinese, hanno iniziato a lanciare razzi verso Gerusalemme, per difendere - sostengono questi movimenti - la moschea santa ed i palestinesi dall’aggressione israeliana.

Ad oggi dopo i 1.500 razzi lanciati sul proprio territorio, Israele ha richiamato 9.000 riservisti e disposto le proprie truppe d’assalto per l’invasione della striscia di Gaza. Sarebbe la prima volta dopo il 2014, quando il conflitto uccise 2.400 palestinesi e 72 israeliani. Dal 2007 quando Hamas ha preso il controllo di Gaza, Israele ed Hamas hanno combattuto tre guerre. Nel frattempo, la violenza tra ebrei israeliani e minoranza araba è esplosa in diverse città d’Israele, Jaffa, Acre e specialmente a Lod, aprendo un nuovo, imprevisto fronte interno. In prospettiva, la violenza all’interno delle città potrebbe essere la conseguenza più drammatica del conflitto.

L' Egitto è subito intervenuto per ricercare un cessate il fuoco, senza successo; si sono aggiunti Biden e Putin con il Segretario generale dell’ONU, anche loro finora senza risultati.

Ma i veri perdenti di questo nuovo conflitto sono anzitutto i sostenitori di un processo di pace tra israeliani e palestinesi. In Israele s’interrompe per ora il processo d’integrazione della popolazione araba nello stato d’Israele, culminato nell’abbraccio recentissimo per la fine della pandemia. S’interrompe l’ipotesi di un governo di unità nazionale, che avrebbe incluso il partito degli arabi, con l’esclusione del falco Netanyahu. Il sistema elettorale proporzionale in Israele (che aveva una sua giusta ragione storica) oggi conduce inevitabilmente al prevalere dell’influenza fondamentalista, determinante nella formazione del governo.

Per Hamas la situazione è ancora più complessa. Hamas vuole continuare nel controllo di Gaza (incluso i rapporti sotterranei commerciali e la gestione degli aiuti internazionali), e contestualmente assumere la leadership del movimento nazionale palestinese con sede nella West Bank, con l’obiettivo finale di sconfiggere Israele.

Per questo andando nella direzione contraria della politica degli stati del Medio Oriente. La firma degli accordi di Abramo con gli Emirati Arabi Uniti, ed in seguito con Barhain, Marocco e Sudan lo stanno a dimostrare.

Per parte sua, Israele conta di sconfiggere sul campo Hamas per diminuirne l’influenza; ma questo obiettivo è molto dubbio, fino a quando la povertà continuerà a straziare le popolazioni arabe di Gaza.

Hamas è poi sostenuto nella sua leadership dall’inesistenza dell’Autorità Palestinese, incapace perfino di sostituire l’attuale presidente 85enne Abbas, che ha da sempre perseguito il raggiungimento di un accordo con Israele. Non a caso, le elezioni dei palestinesi previste per questa primavera sono state rinviate, giusto per evitare una vittoria di Hamas.

Anche questa volta Israele vincerà sul campo, ma senza arrivare poi ad una pace definitiva. La storia insegna che una pace duratura si ottiene solo quando il vincitore si dà carico delle ragioni dello sconfitto, in modo che alla fine tutti possano dichiarare vittoria, ciascuno con la propria prospettiva.

In secondo luogo, la storia del conflitto tra israeliani e palestinesi dimostra come la democrazia proporzionalista sia fonte di un conflitto nazionale permanente. L’80 percento della popolazione vuole la pace, ma non riesce a vincere.

Perché i leader tranquilli da soli non raccolgono voti e non aggregano coalizioni, se non sono accompagnati da un grande sostegno popolare, che abbia un profondo radicamento in una cultura di pace diffusa nei sentimenti delle persone.

Alla fine, prevale la volontà del restante 20 percento, composto da fondamentalisti di entrambe le ali estreme, che da un

lato prospettano grandi ideali, dall’altro impongono le condizioni per una conflittualità permanente. Ed al restante 80 percento non resta che subirne la violenza quotidiana.