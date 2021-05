Il nervosismo di Letta danneggia la Nazionale

Un marziano sarebbe folgorato vedendo Roma e gli uomini (politici) che la animano. Non parliamo di follie, ma di lucida cupio dissolvi, di desiderio di dissoluzione dell’assetto - ahimé provvisorio - che ha assunto l’Italia con la formazione del governo Draghi, del connazionale cioè più apprezzato a livello internazionale, l’unico che può richiamare e richiama sull’Italia l’attenzione e il consenso di capi di stato e di governo in Europa, nelle Americhe, in Asia.

Guardandosi in giro constaterebbe serie tensioni tra i compagni di strada.

Sul punto voglio abbandonare lo stile diplomatico che normalmente si usa nel trattare le posizioni politiche più rilevanti. In particolare, del Pd e del suo segretario Enrico Letta. Facciamo però un passo indietro: il modo nel quale questo partito è stato al governo con i 5Stelle, premier Conte (il Conte 2) ha certificato l’assenza di iniziativa politica e un inatteso appiattimento sulle posizioni degli alleati grillini. Naturalmente, l’operazione è risultata un fallimento. Il fallimento di Nicola Zingaretti il segretario scelto proprio perché non avrebbe disturbato i manovratori. Alla disperazione, essi sono ricorsi a Enrico Letta, un personaggio stimabile, con una storia perdente.

Anche con lui, il Pd non ha tentato di valutare il recente passato e non riesce a prospettare una propria piattaforma politica, qualcosa che dovrebbe precedere ogni ipotesi di nuova alleanza con il Movimento 5S. Non solo, si intesta una battaglia (perdibile) che, senza discussioni, è fuori dal perimetro governativo: la proposta di legge Zan sull’aggravamento (aggravamento, visto che i reati già ci sono nel codice penale) delle pene per «violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere».

Ora, gli attacchi mossi da Enrico Letta alla Lega (pubblicamente e chiaramente contraria alla proposta) e la sua esplicita ipotesi di dissoluzione della maggioranza di governo si presentano come manifestazioni di irresponsabilità e tentativi di rovesciare le proprie contraddizioni, i propri errori (compreso l’incomprensibile - oggi - posizionamento rigorista per la «Pandemia») sull’intesa governativa.

Proprio in un momento come questo: approvato il PNRR, il governo si appresta ad affrontare le riforme che debbono «obbligatoriamente» accompagnare la realizzazione del Piano. Un percorso difficile, nel quale chi fa politica dovrebbe impegnarsi con decisione. Che è poi il modo corretto per mettere in difficoltà avversari e alleati.

Enrico Letta regala alla Lega il (falso) ruolo di sostenitore di Draghi e lo pone, di fronte al Paese, come la personificazione dell’alternativa alle proprie incertezze. Incombono questioni serie: la più seria è l’immigrazione, rispetto alla quale, a sinistra, nessuno si pone il problema del «sentiment» che anima gran parte degli italiani e quello di ciò che la pandemia impone anche in questo campo minato.

In ogni caso, voglio ricordare che un’opportunità come quella in essere - Recovery Plan, riforme, governo Draghi - non ricapiterà in tempi brevi. Non capiterà visto tutto ciò che essa ha comportato, le sue premesse, le sue prospettive. E il coraggio di Mattarella che s’è assunto la responsabilità di realizzare una torsione della crisi di governo che ha escluso - pour cause - Giuseppe Conte dalla premiership.

Il nervosismo di Letta, insomma, sembra la cartina di tornasole dei problemi del suo partito (che implicitamente si pone in contrasto con la linea di Sergio Mattarella) e, forse, suoi personali, visti i fallimenti che ha collezionato sui vari tavoli delle prossime elezioni locali.

Ma, vivaddio, Enrico Letta aveva mostrato in passato, insieme alla scarsità di vigore, una cauta ragionevolezza! La ritrovi prima possibile anche per impedire il successo di chi, al Nazareno, lavora contro di lui.

Nessuno gli perdonerebbe passi azzardati e autolesionistici per la Nazione.

www.cacopardo.it