Nuovo gruppo e nuovi cambi di casacca in parlamento

Coraggio Italia. È il nome del nuovo partitino che si forma nel Parlamento, alterando ulteriormente l’assetto delle Camere deciso dagli elettori nelle elezioni del marzo 2018. Fondato dal sindaco di Venezia, Brugnaro, il nuovo manipolo ha subito stretto alleanza con il gruppetto di Toti, «Cambiamo», fuoriuscito da Forza Italia e ora confluito nel nuovo gruppo «Coraggio Italia»: che conta 23 deputati e 7 senatori. Simile genesi, si ricorderà, ebbe «Italia Viva» di Matteo Renzi, che abigeando seggi, grazie al nuovo Psi che gli ha prestato il simbolo, è riuscito a formare un suo gruppo alla Camera, dove conta 28 deputati: mentre al Senato sono 16 i seggi renziani: e qui ancora più determinanti, essendo che sia il centrodestra sia il centro sinistra arrivano a stento alla maggioranza, sempre a rischio, salvo contare su qualche politico tra i cosiddetti «responsabili», che periodicamente scelgono di sostenere il governo con motivazioni di carattere «patriottico», visti i gravissimi problemi sul tappeto e l’urgenza di risolverli senza provocare crisi nichiliste. Dunque siamo alle prese con l’ennesima frammentazione parlamentare. Una situazione al limite delle regole democratiche, e sicuramente già responsabile di un’ennesima azione invisa alla pubblica opinione, al corpo elettorale.

Dal 2013 ad oggi in Parlamento si sono verificati 750 cambi di casacca da un gruppo all’altro. Dalle elezioni del 2018 sono stati 214 i ‘quagliotti’ che hanno cambiato nido. E il fenomeno non di fermerà certamente a breve. Ci sono infatti quattro motivi per evitare di interrompere la legislatura. L’incombenza dei provvedimenti di natura socio-economica; la consapevolezza che andare al voto adesso sarebbe un bagno di sangue per diversi partiti; lo spettro della legge elettorale attualmente in vigore, che impone il taglio dei parlamentari; e l’elezione del Presidente della Repubblica prevista nella Primavera dell’anno venturo. Di conseguenza il semestre bianco, il periodo durante il quale il capo dello Stato non può sciogliere delle Camere, scatterà dal mese di luglio. Tutti questi momenti «fatidici» provocano e provocheranno altre insorgenze e dissapori all’interno dei partiti.

La nomina di Draghi a presidente del Consiglio ha nevrotizzato tutti i gruppi parlamentari, emanazione di partiti alle prese con una pesantissima crisi di rappresentanza: il Parlamento ormai conta come il Due di Picche se il seme vincente è Bastoni. In pratica siamo in un regime di dittatura dell’Esecutivo, che procedendo con decreti-legge, ha scippato il potere legislativo di Montecitorio e Palazzo Madama. L’arrivo al vertice del governo della figura carismatica di Draghi ha come obbligato i partiti a tessere lodi e gareggiare nel sostenere un premier dal quale in realtà si sentono guardati con sospetto e persino zittiti bruscamente.

Abituato a parlare con persone altamente competenti nella materia in discussione, Draghi affetta sopportazione per le continue uscite estemporanee di ministri e uomini di partito. Ma a volte non riesce a nascondere il disappunto e il suo sorriso diventa un tagliente balenìo d’esasperazione.

È ormai chiaro a tutti che ci troviamo davanti a una crisi di sistema: il Parlamento è svuotato del compito legislativo e soffre di mancata autostima, frustrato dalla privazione del proprio ruolo istituzionale. Il luogo più alto del fare politica da anni è ridotto a commentatorio di dibattiti e decisioni prese nel corso di tg e talk show televisivi da parte di politici che hanno personalizzato al massimo il ruolo di leader, arrivando a simulare d’essere in un sistema presidenziale, con tanto di nome indicante il ‘’premier’’.

Esercizio vanaglorioso fine a sé stesso: e dannosissimo allorché il sedicente candidato «premier» grida la bugia del diritto a governare perché eletto dal popolo. Dunque un Parlamento già così frammentato aggiunge un nuovo partito, Coraggio Italia. Patria invocata anche in questo caso, come per Fratelli d’Italia, e Forza Italia’, il partito che più d’ogni altro è legato al suo fondatore, il Cavaliere dalla salute un poco incrinata.

Riassumendo, con la nuova formazione di autogenesi parlamentare, i gruppi autonomi sono sette: Movimento 5 stelle (162 deputati e 75 senatori). Lega Salvini Premier (132-63), Partito democratico (93-38) Forza Italia (78-49), Fratelli d’Italia (36-20), Italia Viva (28-16), Coraggio Italia (23-7). Poi c’è il gruppo unitario alla Camera ‘Liberi e Uguali’’ (11seggi) formato da nove partitini: Articolo Uno, Sinistra italiana’, èViva, Patria e Costituzione, Campo Progressista, Democrazia Solidale e Sudtiroler Volkspartei. Infine il Gruppo Misto (66 seggi alla Camera) al quale aderiscono 7 componenti. E’ il luogo dove più intenso è l’andirivieni parlamentare, perché spesso tappa nel volo trasmigratorio dei nostri inquieti eletti. E da ultimi ci sono 25 deputati non iscritti ad alcuna componente.

Un quadro d’insieme piuttosto frastagliato. Da brividi da Repubblica di Weimar, secondo alcuni, a rischio di implosione. Un pericolo forse esagerato. Comunque meglio fare voti benaugurali con le esortazioni patriottiche insite in quattro delle principali sigle. Dunque Fratelli, Forza, Coraggio e Viva l’Italia.