La politica discute e Draghi va di corsa

Mentre la politica discute e si appresta a definire le proprie posizioni in vista della scadenza elettorale del 2023, Draghi corre. L’obiettivo è la realizzazione di un piano di recupero e rilancio dell’economia che sia davvero un punto di svolta per l’economia italiana, che le consenta di entrare con pieno vigore nel rilancio atteso dell’economia mondiale del dopo pandemia. Draghi ascolta i partiti, ne valuta le richieste, propone una mediazione ragionevole coerente con l’obiettivo del recovery plan, e poi procede. Come un treno che suona in vista del passaggio a livello, ma poi comunque procede. Non sono più i tempi, non ci sono le condizioni per i rinvii, le mediazioni notturne, le soluzioni finte, che tanto hanno ritardato lo sviluppo della società italiana.

Il problema più grave rimane quello del lavoro. Non solo per i posti di lavoro già persi, ma per quelli «in bilico». La pandemia, come si è ripetuto tante volte, ha accelerato tutti i processi: ha accelerato la crescita delle imprese innovative, ha rimescolato i rapporti di mercato (si pensi alle consegne direttamente a casa, in pochi anni passate dai libri alla verdura fresca ed al vino per la cena). Ha sconvolto architetture di mercato consolidate nei decenni, con alcune imprese che si sono ricollocate, altre che soffrono perché non hanno ritrovato una loro nuova posizione.

Finora molti dei problemi sono rimasti sottotraccia, in parte per via dei ristori, e dei nuovi affidamenti bancari garantiti dallo stato, con la cassa integrazione estesa a tutti, abbinata all’impossibilità di licenziare. Il conseguente caso delle imprese-zombie probabilmente è molto più diffuso di quanto s’immagini. Il consumatore stesso è cambiato, ha sposato la sobrietà, non tollera aumenti di prezzo, pretende qualità, tiene d’occhio la sostenibilità del prodotto.

Lo stesso mercato del lavoro si è trasformato con alcuni effetti paradossali. Non solo in Italia, ma in tutti i paesi avanzati. Oltre al persistente squilibrio tra domanda di lavoro qualificato da parte delle imprese ed elevati livelli di disoccupazione per carenza di competenze adeguate, cominciano a ritrovarsi gli effetti dei diffusi sostegni di emergenza. Queste risorse sono state necessarie per bloccare la diffusione di condizioni di povertà, ma in tempi di ripresa economica questi sostegni tendono a ridurre l’offerta di lavoro. E’ un caso ben noto agli studenti di economia, l’inversione dell’offerta di lavoro: la disutilità del lavoro prevale sul beneficio salariale. Viene a mancare l’incentivo ad impegnarsi in un lavoro regolare. La soluzione c’è ed è immediata: basterebbe aumentare i salari, ma nel caso dei servizi dove la produttività è stagnante, il costo dei salari più elevati si tradurrebbe sui prezzi con conseguente inflazione, che in seguito porterebbe ad un aumento dei tassi d’interessi, con le conseguenze ben note.

Come si evince dalle brevi note precedenti, in economia tutto è in relazione con tutto. Non si può aggiustare un pezzo senza che l’intero impianto non ne risenta. Tutto dipende da tutto. Per questo Draghi corre. Perché sono gli obiettivi finali del PNRR da perseguire che in primis riqualificano, adeguandole, le politiche dei singoli settori.

Ribaltando una tradizione politica italiana, caratterizzata da battaglie settoriali, spesso locali, strettamente legate a risvolti elettorali (si pensi al mai risolto caso dell’Alitalia a Roma), senza alcun interesse rivolto ai problemi di lungo periodo del paese, perché lontano da scadenze elettorali ravvicinate.

Il PNRR è un progetto-rete che ha l’obiettivo di accrescere le potenzialità di crescita dell’Italia: con obiettivi specifici da perseguire, investimenti da effettuare, riforme dell’apparato pubblico da consolidare, investimenti di base (come nella scuola) da portare avanti. In parte con i soldi offerti dall’Europa, in parte con il finanziamento europeo, naturalmente con altrettanto un controllo europeo.

