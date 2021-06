Lotta alla mafia e beneficio per i "pentiti"

Matteo Salvini , al solito, nemico del linguaggio con subordinate e locuzioni metaforiche è più esplicito: «Deve morire in galera. Venticinque anni per aver ammazzato centocinquanta persone e sciolto nell’acido un ragazzino? Ma non sta né in cielo né in terra: ci vuole l’ergastolo» .Ma è la legge che glielo consente: «A sì? Bene, anzi male: è una legge vergognosa, da cancellare».

Enrico Letta, segretario del Partito democratico («con lui il Pd è ripartito», celia un collega renziano: «Ma non si sa dove andrà») si dice «fortemente imbarazzato» e convinto che si tratti di un torto alle vittime innocenti dei mafiosi e «un dolore immenso e immeritevole per i loro cari».

Parla da segretario della Lega-Salvini premier, il Matteo dalla parlata milanese, da candidato premier, attento a stare in simbiotica posizione di «idem sentire», avrebbe detto Bossi con l’elettorato, con tantissime persone esecranti la libertà ridata a questo assassino che sbuca nelle nostre coscienze, mostro da mitologia degli Ecatonchiri Centimani grondante di sangue.

Certo nessuna creatura dotata di normali sensibilità può gioire. Ma gridare allo scandalo è facile e quasi giustificato se la protesta arriva da chi è stato offeso e colpito da questi criminali mafiosi. Il politico, invece, dovrebbe esser capace di ragionare con il cerebro e non con l’addomine. La legge ‘premiale’ venne chiesta e ottenuta grazie all’impegno dei due eroi antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Consentì di istituire il Maxiprocesso: una svolta epocale, una vittoria mai più ottenuta dallo Stato: grazie alla collaborazione fornita da Buscetta, partirono 490 mandati di cattura in una notte. I vertici della mafia e i loro sicari subirono 376 condanne per complessive pene in migliaia di anni, e le assoluzioni furono 114.

Dopo di che, accadde l’inferno. Anche perché lo Stato non ebbe più la forza, e la voglia?, di contrastare Cosa Nostra. Capaci, via D’Amelio: i due Eroi andarono scientemente incontro al martirio. Una vergogna eterna. Falcone e Borsellino dichiaravano di essere certi della loro fine: «Non è questione di dove e quando - diceva Borsellino - ma di sicuro siamo morti che camminano». E Falcone: «È giunta l’ora. È arrivato il carico di tritolo per me».



Dov’era la politica, a che nascondino stava giocando? Poi nel 2001, governo Berlusconi in carica dopo aver vinto a larga misura le elezioni, la legge premiale viene ritoccata. Si stabilisce che il collaboratore di giustizia debba dire quel che ha da dire nel giro massimo di 180 giorni. Seguono altre restrizioni, ma la legge continua a funzionare. Qualcuno aveva forse votato contro alle nuove norme poste al giudizio del Parlamento? No, tutti d’accordo- Forza Italia, Lega Nord, Democratici di sinistra-l’Ulivo,Socialisti, Verdi, Alleanza nazionale, la Margherita, Udeur- tutti, tranne un Radicale. Ora sembra che sia arrivato il momento di ritoccare la «legge che premia». E’ invisa a molti. Forse perché la norma viene impropriamente associata al pentimento, ai pentiti. Ma il pentimento è affare soltanto personale, di coscienza. Una categoria morale che accede di conseguenza al perdono da parte della vittima o dei di lei famigliari: memorabile fu il figlio di Bachelet, Giovanni, perdonista dopo l’assassinio del padre compiuto dalla Brigate rosse. O il perdono viene all’esecutore genuflesso al confessionale che si redime con la penitenza. Quanti pater ave e gloria avrebbe meritato Brusca confessante 150 omicidi? Lo Stato non può certo perseguire e ottenere pentimenti; ma facendo leva su prosaici problemi di quattrini e di garanzie di sicurezza, offre al reo un contratto: chi svela come funziona l’organizzazione criminale della quale ha fatto parte e aiuta la magistratura e le forze dell’ordine a combatterla ha in premio danaro e garanzie di sicurezza per sé e la sua famiglia.

La prima legge «premiale» riguardò la lotta alle Brigate rosse. E Dalla Chiesa, il generale che l’aveva voluta, ne riconobbe la forza attraente che aiutò in modo determinante la sconfitta dei terroristi: 340 brigatisti scelsero di collaborare: altri 400 si limitarono a dissociarsi. Poi negli anni Ottanta le guerre di mafia in Sicilia diventarono un incubo quotidiano. A combattere la cosiddetta Piovra, fu inviato proprio il generale Dalla Chiesa, nominato prefetto ad hoc, ma spedito in Sicilia senza un mandato di pieni poteri. Nell’estate del 1982, alcuni politici criticarono il generale per un’intervista concessa a «Repubblica»: intervista, a loro dire ingenerosa e quasi quasi diffamante.



Ma quell’intervista ha un piccolo retroscena che vale la pena di essere raccontato. Giornalista di «Repubblica» a Milano ero seduto nell’ufficio del vicedirettore Giovanni Valentini. Squilla il telefono, c’è il generale Dalla Chiesa in linea da Palermo. «Ho assolutamente bisogno di un favore», dice con voce fermissima, ma con il tono di un’ imperiosa supplica: «Le cose si stanno mettendo male. Politici, cioè alcuni parlamentari…, mi stanno indebolendo: mi mandano allo sbaraglio: e la mafia avrà buon gioco ad eliminarmi.

Vorrei lanciare un preciso segnale, con un’intervista a ‘Repubblica’, ma in fretta!». Valentini chiama Scalfari che dice: «Vai tu, subito, Giovanni». Valentini: «Scusa direttore, io se vuoi ci corro ma non sarebbe meglio mandare Giorgio Bocca, una firma prestigiosa che conosce il generale e ne è pure coetaneo?». Scalfari: «Hai ragione». È l’8 agosto. Bocca va e ritorna: «Ho intervistato un uomo - dice amareggiato - che sa di dover morire a breve». L’intervista esce il 10 agosto: è da brividi. Di lì a poco, il 3 settembre, il generale cadrà maciullato da proiettili mafiosi insieme alla giovane seconda moglie Emanuela Setti Carraro.