Ma la Dad è utile e non deve scomparire

Con le ultime ore di lezione per tutte le scuole si sta chiudendo in questi giorni l’anno scolastico 2020-2021, il secondo anno scolastico in cui si è fatto uso della didattica a distanza (dad) e il primo in cui tale uso è stato strutturato e non emergenziale. La speranza di tutti è che, con il progressivo superamento delle fasi critiche della pandemia, si possa tornare il prossimo anno ad una completa didattica in presenza. Proprio per questo, però, può essere il momento per una breve bilancio dell’esperienza della dad e per una rapida riflessione su cosa essa possa lasciarci per il futuro

I limiti della didattica a distanza sono stati evidenziati da molti, in particolare con riferimento alla più ridotta interazione fra studenti e docenti e alla mancata socialità fra i ragazzi. In questo senso, l’esperienza di questi mesi ci ha dato un chiaro messaggio: la dad ci ha mostrato il ruolo essenziale e insostituibile della presenza nella Scuola e nell’Università (...)

Dove l’istruzione si definisce come un processo complesso in cui non c’è solo acquisizione di conoscenze, competenze e capacità ma c’è anche un percorso di crescita e di maturazione dell’individuo e una esperienza insostituibile nella formazione della persona e nella costruzione della società.

Data questa fondamentale premessa, è opportuno sottolineare, però, che molti aspetti positivi si affiancano alle criticità appena descritte. Questi vantaggi riguardano innanzitutto l’istruzione universitaria ma possono avere una ricaduta anche in quella scolastica.

L’Università ha conosciuto nell’ultimo anno un incremento molto significativo nel numero delle matricole, che ha interessato sia l’intero sistema nazionale che, in modo specifico, il nostro Ateneo. Prima dell’inizio dell’anno accademico c’erano forti dubbi su quale sarebbe stato l’impatto delle lezioni on line sulle iscrizioni. Oggi sappiamo che la dad le ha stimolate, spingendo verso l’istruzione universitaria una parte di popolazione che prima ne era esclusa. Ancora, la dad ha portato chiari vantaggi per gli studenti lavoratori, per gli studenti con difficoltà a spostarsi dal loro luogo di residenza e, più in generale, per alcune categorie di studenti svantaggiati. Con il prossimo anno è cruciale che l’istruzione universitaria torni in presenza ma pensare, al termine della pandemia, di togliere completamente, a tutte queste categorie, i nuovi strumenti che abbiamo loro fornito, attuando un completo ritorno al passato, appare, se non impossibile, quantomeno irragionevole. Nella Scuola la questione è certamente più complessa. Il perdurare di una ampia attività a distanza per l’attività scolastica appare, infatti, certamente immotivata. Ciò non significa, però, che la dad debba essere del tutto archiviata. Pur non dovendo avere un impiego di massa, essa può, infatti, certamente essere un valido strumento di fronte a situazioni individuali di difficoltà. Si pensi, ad esempio, agli studenti con gravi problemi di salute o che si trovino per qualche ragione in un periodo di ricovero ospedaliero. Fino ad oggi l’unica possibilità per questi soggetti di continuare il loro percorso formativo era rappresentata dalle attività specifiche svolte da alcuni insegnanti presso le strutture sanitarie. Oggi il quadro è evidentemente cambiato e uno studente impossibilitato a frequentare in presenza potrebbe connettersi con la sua classe e continuare a seguire le lezioni insieme ai suoi compagni seppure in un luogo fisico diverso dal loro. Si tratterebbe certo di un uso più limitato della dad, ma non per questo sarebbe un uso meno importante, anche perché esso garantirebbe sostegno a studenti potenzialmente svantaggiati, favorendo per loro la continuità della attività didattica.

Nell’ultimo anno e mezzo le comunità di docenti e studenti hanno conosciuto un nuovo modo di interagire che è passato tramite il nuovo strumento della dad. E’ probabile che l’uso che faremo da ora in avanti di questo strumento sia molto più limitato rispetto a quello a cui ci ha costretto la pandemia. Ma è anche molto improbabile che questo strumento scompaia e sarebbe certamente sbagliato se ciò accadesse. Parafrasando Stewart Brand, gli strumenti che usiamo cambiano il mondo più delle idee che professiamo. E’ un messaggio che è probabilmente vero in tanti campi ma che certamente descrive in modo perfetto ciò che è oggi accaduto nel mondo dell’istruzione, dove il nostro modo di trasmettere la conoscenza ha sperimentato cambiamenti che sono in parte irreversibili.