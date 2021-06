Lega e Fi assieme, ci saranno sorprese

Per ora, la prospettiva di un rapporto più stretto fra Forza Italia e Lega sembra passata da quella di un «matrimonio» ad un semplice «fidanzamento». Le resistenze nel gruppo azzurro derivano dalla divisione fra chi pensa che sia giunta l'ora di programmare un futuro comune col partito di Salvini e chi, invece, vuole non solo distanziarsi dal Carroccio ma progettare un'area centrista che possa influenzare in senso europeista il futuro possibile governo di destra (postelettorale, nel 2022 o 2023) o creare qualcosa di nuovo con Calenda e altri moderati (un nuovo Centro, insomma, che faccia da pivot e da ancoraggio alla «linea Draghi» anche nella prossima legislatura). Per il leader leghista, invece, una possibile fusione fra il suo partito e FI (anche se intesa come «federazione stretta») sarebbe un affare vantaggiosissimo, da almeno tre punti di vista: 1) toglierebbe di torno, relegandolo a minoranza di una futura «Lega Italia», il gruppo dei moderati della Carfagna, permettendo a Salvini di guidare un governo di destra con FdI da una posizione di estrema forza nel partito; 2) permetterebbe al Carroccio di aggiungere al suo attuale 21% almeno quattro o cinque punti percentuali dei 7-8 attualmente attribuiti ai sondaggi a Forza Italia, sventando così il sorpasso da parte della Meloni (la quale, però, è al 19% e potrebbe assorbire parte del notabilato meridionale in uscita dagli azzurri, oltre alla parte di destra più radicale attualmente presente nella Lega); 3) consegnerebbe a Salvini la leadership del destra-centro e farebbe dei nuovi gruppi parlamentari i più numerosi dell'attuale Parlamento (superando il M5s), influenzando maggiormente il governo Draghi e magari facendo entrare il Carroccio nel Ppe non dopo severi esami europei, ma per semplice assimilazione a chi - FI - nel partito democristiano continentale c'è già. Qualcuno ha osservato che i partiti si esercitano in questo genere di "grandi manovre" (per esempio, la "nuova Unione" delineata con altre parole da Letta al momento di prendere la guida del suo partito: il progetto unirebbe in un centrosinistra allargato il Pd, il M5s, Leu e altri minori, magari anche i centristi) perché - con Draghi che governa, decide e lascia spazio alle richieste e alle "bandierine di parte" solo quando lo reputa opportuno in nome dell'interesse generale - c'è ben poco spazio per fare politica sui temi. Non a caso, quelli sui quali si discute, nel centrosinistra come nel centrodestra, sono quasi tutti identitari o almeno divisivi, cioè propositi che si scontrano con numeri parlamentari insufficienti per trasformarli in leggi. Certo, a suo modo, una configurazione dell'offerta politica che vedesse da una parte un centrosinistra largo e sul versante opposto un centrodestra formato da due soggetti dal programma molto simile (la cosa che più differenzia Lega e Fratelli d'Italia, infatti, al di là del maggior radicamento della prima al Nord e dei secondi al Sud, è la personalità dei due leader), con in mezzo un piccolo nucleo pivot centrista, sarebbe già l'embrione di un nuovo assetto più semplice del sistema partitico (un antipasto di Terza Repubblica). Ma è prematuro pensare che tutto quanto si propone sia fattibile: Letta non avrà il sostegno del M5s a tutti i candidati sindaci del Pd presenti nelle grandi città (anzi, avrà a Roma la concorrenza temibile della Raggi, per non parlare di Calenda), quindi la coalizione giallorosa è ancora un pio desiderio; Salvini può convincere Berlusconi a fare il presidente di un partitone "neo-Pdl", perché il Cavaliere appare stanco ed è obiettivamente anziano (quindi non in grado, soprattutto con l'8% dei voti e il taglio del numero dei parlamentari, di offrire grandi garanzie per il futuro agli attuali eletti azzurri), ma non può credere che, una volta vinto di misura (forse 25 o 26 a 21-22) il duello con FdI e aggiudicatasi la maggioranza alle prossime elezioni politiche, governare con la Meloni sarebbe facile. In quanto al possibile utilizzo del "gruppone Lega-Forza Italia" per condizionare l'elezione del nuovo Capo dello Stato, forse Salvini è troppo ottimista. Non ricorda che la scelta dell'inquilino del Quirinale passa attraverso le imboscate dei "franchi tiratori" (che forse, fra gli azzurri, non mancherebbero). Insomma, per paura della rimonta della Meloni, Salvini ha giocato la carta più alta di cui disponeva, che però è anche la più rischiosa. Con Toti e Brugnaro che aspettano solo l'occasione per drenare seggi e voti azzurri dal centro e FdI che spera di catturare notabilato e consensi azzurri al Sud, la sommatoria di Lega e FI potrebbe essere come quella di Psi e Psdi nel 1968, di Pri e Pli alle europee del 1984 e 1989: un due più due che fa tre.

