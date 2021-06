La singolare strada imboccata dal pd di letta

Questo è tempo di posizionamenti politici: come quando, ben prima della conclusione di una tappa del Giro d’Italia, i protagonisti cercano la posizione giusta per non essere estromessi dalle fasi conclusive e potersi giocare le loro carte per la vittoria. Le scelte politiche dei nostri giorni sono rivolte alle prossime amministrative, ma guardano all’elezione del successore di Mattarella e a tutto ciò che ne conseguirà: un terremoto o una stabilizzazione.

Tuttavia, in questi giorni possono cogliersi ampie indicazioni su quale sia la strada che sta per scegliere il Pd, parte non indifferente della politica nazionale.

Un partito, il Pd, nato il 14 ottobre 2007, di cui Walter Veltroni, primo segretario, annunciò la «vocazione maggioritaria». Ciò significava la volontà di andare oltre la sinistra tradizionale per dialogare con l’area moderata del Paese, quella disponibile ad adottare un progetto riformista. È passata molta acqua sotto i ponti, la vocazione maggioritaria è stata archiviata, ma oggi, per circostanze imprevedibili e drammatiche come la pandemia e l’esigenza di rilanciare il Paese, un progetto riformista è stato avviato e, probabilmente, inizierà a realizzarsi già nelle prossime settimane.

È quindi singolare che Enrico Letta, segretario del Pd, nell’annunciare l’apertura delle agorà, piazze virtuali online, abbia sottolineato l’esigenza sì di accogliere i contributi di tutti, ma anche quella di rimettere insieme i vari gruppi che si sono costituiti alla sinistra del Pd, cominciando naturalmente da Leu. È singolare perché nella stagione delle riforme, il partito che era nato per realizzarle, tende a costituire un campo trincerato a sinistra, lasciando spazio ai Cinque Stelle, che ormai, sotto la direzione di Giuseppe Conte, intendono completare la loro «conversione al centro». La sensazione crescente è che - al netto delle iniziative di Goffredo Bettini attento più che mai a ciò che accade altrove, soprattutto allo schieramento a favore del referendum radicale sulla giustizia - il progetto di Letta sia viziato da una inconfessata «vocazione minoritaria» e minato dalla convinzione di perdere le elezioni.

Occorre rammentare che le consultazioni elettorali del mondo occidentale -ultima quella Usa- si vincono al centro. Il che non significa darsi un programma centrista, ma conquistare il centro con proposte attrattive e riformiste, prive di ogni estremismo. La competizione non è ancora iniziata, ma sembra che un competitor non voglia seriamente competere. Il modo peggiore che esista per salvare una nomenklatura. Da qui a gennaio 2022, tutto può ancora accadere, a condizione di mettersi in gioco.

