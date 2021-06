La scommessa dell'Europa, l'impegno di Draghi

Auspicando un graduale rientro dalla pandemia, i leader europei preparano l’agenda per il prossimo settembre. Che porterà una grande novità: l’uscita della signora Merkel - la più importante leader europea - dalla politica, dopo 15 anni di partecipazione in prima linea.

I temi di discussione per l’autunno sono presto detti: quale diplomazia internazionale dopo la prima visita in Europa del presidente Biden, in particolare nei riguardi della Cina? Con la Cina l’Europa intende assumere una politica di confronto e di cooperazione competitiva, non di conflittualità come pensano gli Stati Uniti, che hanno nei confronti della Cina una concorrenza di leadership mondiale.

Quale gestione della ripresa economica europea, con una politica economica finalizzata al contenimento delle eventuali spinte inflattive, ma con quali scelte per i tassi d’interesse?

La politica della Banca centrale europea di sostegno ai disavanzi pubblici nazionali è stata per ora confermata, ma quale politica dopo che le condizioni delle economie nazionali si saranno stabilizzate?

Più da vicino: il patto di stabilità e crescita è stato sospeso, ma dall’autunno verrà avviato il dibattito su ipotesi per una sua riscrittura. D’accordo, ma con quali caratteristiche? Tenendo conto che il vecchio patto di trent’anni fa - tutti ne convengono - non sia riproponibile negli stessi termini. Basti pensare che il rapporto debito/Pil, pensato allora come teoricamente ideale al 60 percento, oggi raggiunge in media il 106 percento (con la solita Germania che sta ben al disotto).

La crisi finanziaria del 2008 e la pandemia del 2020 (purtroppo questa tutt’ora in corso) hanno profondamente cambiato l’economia mondiale, in effetti hanno rafforzato i Paesi già forti ed indebolito ancor più quelli già deboli. E questo non è sostenibile non solo sul piano sociale, ma non lo è nemmeno nell’interesse dei Paesi più ricchi. La coesistenza tra Paesi forti e Paesi deboli è caratterizzata da interazioni forti, ma oltre una certa soglia di diseguaglianza, questa va a danno dei Paesi più ricchi.

Il rinnovato dibattito sul nuovo patto di stabilità e crescita investe in pieno il nostro Paese, perché siamo nella posizione più debole con il rapporto debito/Pil più elevato rispetto alla media europea (il 160 percento). E perché - rispetto agli altri partner europei - abbiamo le potenzialità di crescita più ridotte, come ci dicono le statistiche del nostro più recente passato.

Peraltro, va detto che dal nostro lato del tavolo abbiamo due risorse formidabili.

La prima è che qualche giorno fa - mai era successo nella sua storia - senza troppi tentennamenti istituzionali, la Banca centrale europea ha emesso debito comune europeo (per finanziare il Recovery Fund), con una quantità richiesta dai mercati ben 7 volte superiore all’offerta, a conferma della straordinaria credibilità (e potenzialità) finanziaria dell’Europa.

La seconda risorsa è rappresentata dal nostro presidente del Consiglio, che in questi pochi mesi ha dimostrato non solo di avere quelle competenze tecniche che il suo curriculum gli aveva già abbondantemente attribuito, ma anche una capacità di dialogo e confronto internazionale ai massimi livelli, assolutamente alla pari, senza timori riverenziali e senza dover sbattere (inutilmente) i pugni sul tavolo.

Ma Draghi non può presentarsi al tavolo delle trattative a mani vuote, senza un solido impegno da parte italiana.

Draghi deve garantire la sostenibilità del debito pubblico italiano; per farlo deve assicurare ai partner europei che nel giro di un triennio il disavanzo pubblico verrà gradualmente azzerato, con la componente d’investimenti pubblici importanti finanziata dalla Banca centrale europea; così che la crescita reale del nostro Pil (maggiorata dell’inflazione), con tassi d’interesse quasi a zero (sul debito già emesso) ridurrà progressivamente il nostro rapporto debito/Pil, in linea con la media europea.

E’ un obiettivo realistico, raggiungibile, tenuto conto che già nell’anno pre-covid ci si avvicinava ad un disavanzo dell’1 percento sul Pil, tenuto conto che il debito accumulato post 2008 aveva origine prevalentemente nelle spese assistenziali, non strutturali.

Nei rapporti internazionali, come nella vita, bisogna dare prima di chiedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale

draghi

europa