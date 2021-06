Cosa vuole la Cina? I rapporti con l'Europa

Il presidente americano Joe Biden, nella sua prima visita in Europa, ha illustrato agli alleati la sfida in atto da parte della Cina verso il mondo occidentale, esprimendo una richiesta forte di lavorare insieme per contenere le ambizioni cinesi. Questo obiettivo ha suscitato negli alleati europei una reazione di grande cautela per via del rapporto oggi in essere tra l’Europa la Cina. perplessità espresse con chiarezza, in una recente intervista, dal candidato tedesco Csu/Cdu alla cancelleria Laschet, che ha rinnovato la tradizione di una politica estera prudente.

Ha detto Laschet: «Abbiamo bisogno di un nuovo avversario? La Cina è un concorrente sui mercati mondiali, un rivale nel confronto tra i sistemi politici, con un modello cinese di società diversa, per l’assenza di una democrazia sostanziale e la palese violazione dei diritti civili. Ma la Cina è anche un alleato nella guerra al cambiamento climatico». In Italia, condivide tra gli altri Romano Prodi: «Dobbiamo dialogare con la Cina». A questo punto la domanda che viene spontanea è (come giusta premessa per fissare i termini del futuro dialogo): ma cosa vuole la Cina che in questi giorni festeggia il centenario di fondazione del Partito comunista?



Tanti i Think Tanks in giro per il mondo che hanno cercato una risposta, muovendosi tra analisi dei proclami programmatici, dell’eredità storico-culturale (anzitutto nell’ambito della tradizione confuciana), dei comportamenti quotidiani nei rapporti sociali. Le autorità cinesi ritengono inevitabile una competizione globale, ma respingono la necessità che questa competizione scivoli in un conflitto aperto. La strategia internazionale della Cina prevede l’affermazione esplicita della propria supremazia nella regione dell’Asia-Pacifico; non solo, ma che la Cina assuma una leadership nell’ordine internazionale.

Questo implica che la Cina assuma un ruolo egemonico nell’Eurasia, con estensione verso il Medio Oriente e l’Africa. La leadership cinese mondiale, finalizzata alla progressiva estensione della propria influenza globale, verrà perseguita con strumenti finanziari (come i finanziamenti per la Via della Seta), l’impegno diplomatico e offrendo proprie garanzie di assistenza ai singoli paesi per le questioni relative alla loro sicurezza. Questo senza la necessità di una presenza militare significativa.

E’ chiaro che questa strategia mette anzitutto in discussione la leadership attuale degli Stati Uniti. Nessuna guerra, ma non si escludono eventualità di crisi militari o conflitti militari locali (come, ad esempio, il caso di Taiwan). La Cina pretende il rispetto della propria autorità come leader mondiale, vuole dettare le regole del futuro confronto; la cooperazione per affrontare i problemi mondiali (come il cambiamento climatico) deve essere realizzata su basi fissate in prevalenza dalla Cina. L’Europa, una volta precisate puntuali modulazioni su problemi specifici, potrebbe convivere con le ambizioni cinesi, perché non ha mai espresso una propria diplomazia unitaria per una leadership globale.

Ma gli Stati Uniti no. Se la Cina riuscirà nel suo progetto, gli Stati Uniti rischiano l’emarginazione e la progressiva riduzione della propria influenza al solo continente nord-americano. Nell’arco di un paio di decenni gli Stati Uniti potrebbero “europeizzarsi”: cioè una combinazione perfetta dell’eccellenza regionale coniugata con l’irrilevanza globale. E’ improbabile, ad oggi, che gli Stati Uniti accettino una prospettiva del proprio ridimensionamento “storico”. Ma per riuscire gli USA devono accantonare la strategia trumpiana di concentrarsi sui soli problemi commerciali (che sono soltanto la superficie del conflitto).

La sfida cinese è politica (nel confronto tra democrazia e autoritarismo); è culturale (la libertà con i suoi valori rispetto alla tradizione dell’ordine confuciano); sarà sull’innovazione (nel mondo occidentale finalizzata ad assicurare una vita migliore, in quello cinese ad assicurare in primis una più estesa sorveglianza dei propri cittadini). Nella nostra tradizione, brillano le parole di Paul Eluard nella clandestinità del 1942: “Su i quaderni di scolaro … scrivo il tuo nome … Libertà”. Ma non solo, possiamo esercitare il potere dell’immaginazione, perfino pensare che tutto quello che è stato fatto prima di noi era sbagliato. Questa arma di libertà sarà decisiva nel confronto con la Cina.