Conte, Grillo e il Parlamento ridotto a spezzatino

Vittorio Testa

Giuseppe Conte è dunque a un passo dal formare un nuovo partito: e di conseguenza si formeranno due nuovi gruppi alle Camere. Un’altra operazione «extraelettorale»: come quelle compiute da Matteo Renzi e da Giovanni Toti. Tutto legittimo, s’intende: il nostro sistema non impedisce la frammentazione, anzi la facilita in ogni modo. E pensare che nel nostro Parlamento siamo già ben parcellizzati. Ecco qua il panorama alla Camera. Coraggio Italia ha 24 seggi. Forza Italia 78. Fratelli d’Italia 36. Italia Viva 28. Lega 132. Liberi e Uguali 1. Movimento 5stelle 161. Partito democratico 93. Gruppo misto 65 così suddivisi: Azione+europa+radicali italiani 3 seggi. Centro democratico 6. Facciamo eco-federazione dei Verdi 5. L’Alternativa c’è 15. Maie-Psi 3. Minoranze linguistiche 4. Noi con l’Italia-Usei-Rinascimento AdcC 5. Deputati non iscritti ad alcuna componente 24. Gli ultimi scossoni politici forti, accaduti sempre dentro il Palazzo, hanno causato implosioni e frammentazione a scapito soprattutto di Forza Italia e del M5s. E in seconda battuta al Pd in emorragia renziana. Ottimo bottino quello di Fratelli d’Italia.

Ma è la friabilità del sistema che dovrebbe preoccuparci e spingerci ad attuare qualche misura di contenimento del fenomeno trasmigratorio. E’ legittimo ma sensato il fatto che nelle ultime due legislature 700 parlamentari hanno cambiato casacca? E non è certo finita. Adesso Conte farà finalmente i conti con sé stesso e gli elettori alle prossime elezioni? Intanto acquisirà una sua qual forza pescando uomini di buona volontà pronti a seguirlo in un nuovo partito. E Grillo? Riuscirà a tenere insieme quel poco che resterà del Movimento penta stellato? Non è detto. «Giggino» Di Maio è diventato adulto. Gira il mondo in qualità di ministro agli Esteri: alzi la mano chi l’avrebbe mai immaginato a disputare con Putin, dare consigli a Macron, sorridere al presidente degli Stati uniti- Tutto legittimo, tutto regolare. Anzi: è un balzo siderale, quello compiuto dal sussiegoso ragazzo campano che apre i cuori di noi tutti genitori: Di Maio è la dimostrazione che ciascuno dei nostri giovani nasce con il bastone da maresciallo accanto alla culla. Già: e cosa farà il sorridente e azzimato ministro di Draghi? Un partitino? E perché no: il ragazzo non è affatto scarso di inventiva. Il nostro Parlamento consente all’eletto facilità di trasloco. Altri sommovimenti sono previsti soprattutto nell’area di centro. Fino a qualche anno fa era tutto un celebrare la necessità inderogabile di costruire un sistema maggioritario con semi o totopresidenzialismo. Silvio Berlusconi propone un centrodestra unito in una sorta di Cdu, il partito cristiano democratico tedesco. Matteo Salvini ha già rifiutato: teme che Berlusconi si rimpannucci con i voti della Lega e con questi possa accreditarsi come garante moderatore delle pulsioni leghiste a livello europeo. Giorgia Meloni governa a suo proprio piacimento la destra su posizioni di intangibilità marmorea: e non si fida dei due alleati che quand’è il momento buono fanno quel che vogliono, rompendo patti unitari sottoscritti con tanto di fanfara. Tempo qualche mese e sicuramente vedremo altre nascite di nuovi gruppi-gruppetti parlamentari. Adesso le sigle alla Camera sono sedici. Poche. No?