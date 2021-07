Cina, perché i comunisti sopravvivono da 100 anni

Augusto Schianchi

Il primo di luglio il Partito comunista cinese ha compiuto 100 anni. Ha governato la Cina per 72 anni (dal 1949), senza mai aver avuto un mandato elettorale dal popolo cinese. Non è il record storico, perché i Comunisti sovietici e il Partito dei lavoratori della Corea del Nord hanno governato un poco di più.

Ma a differenza dei partiti confratelli, il Partito comunista cinese è riuscito in un’impresa impossibile: trasformare un paese enorme - diversificato in decine di nazionalità locali con proprie lingue e tradizioni, per gran parte agricolo, arretrato, ed in povertà - in un paese moderno, avanzatissimo nei settori cruciali dello sviluppo futuro. Con la prospettiva di diventare il primo paese al mondo (per prodotto interno lordo) nell’arco del prossimo decennio. Nel 1980 il PIL cinese era di 191 miliardi di dollari con 195 dollari pro capite. 40 anni dopo il PIL era aumentato di 75 volte fino a 14.3 mila miliardi, per 10.261 dollari pro capite.

Quale il segreto di questo successo? L’Economist ne ha individuati 3 del tutto condivisibili.

Il primo è l’inesorabile ed estrema durezza nei confronti di qualsiasi opposizione, con l’uso della forza militare e poliziesca. Piazza Tienanmen del 1989 con la legge marziale ne è stato l’esempio illuminante.

Più di recente Hong Kong. Senza pentimenti o scuse postume: queste rivolte andavano represse. Il crollo dell’Unione Sovietica è stato attribuito all’eccesso di tolleranza del Partito nei confronti delle opposizioni. Il Partito comunista controlla anche la storia della Cina. La storia è quella trascritta dal Partito, e ad essa ci si deve attenere senza se e senza ma. Inclusa la storia dettata dal Partito sul coronavirus a Wuhan. Tutti gli altri documenti (non riconosciuti come ufficiali) non saranno accessibili per sempre, ad alcuno.

Il secondo segreto del successo è stato l’altrettanto estrema flessibilità nei confronti del sistema economico: in molti settori il mercato funziona meglio che non la pianificazione centralizzata? Bene, si passi al mercato ed alla iniziativa privata. Incluse le sue regole: dal 1986 il Codice civile cinese prevede una legge sul fallimento delle imprese. Libertà d’impresa, ma non un passo in di traverso per il Partito. Il capo di Alibaba Jack Ma è stato spazzato via dopo un passo avventato oltre la linea.

Il terzo fattore di successo è stato il mantenimento di una (relativa) onestà del Partito comunista nei suoi ranghi più elevati. Nei tempi più recenti la lotta alla corruzione è stata una delle priorità dell’azione del Partito. Questo ha impedito che il Partito nel corso dei decenni di governo scivolasse verso la classica cleptocrazia istituzionale.

Con Xi Jinping la caccia ai corrotti si è estesa a tutti i livelli, inclusa l’alta burocrazia militare. Si è assistito ad una vera e propria caccia al Rolex, inteso come simbolo di un sottostante atto di corruzione.

Nella commemorazione del centenario, Xi ha definito il Partito «grande, glorioso e corretto».

A fronte di queste affermazioni, la politica abbandona la ragione e scivola nella fede. Riuscirà il Partito a sopravvivere nei prossimi decenni? Impossibile saperlo. Ma alcuni segnali deboli fanno emergere dubbi. Il Partito è selettivo nelle sue ammissioni, meno del 7% della popolazione è iscritta. Nel 2018 al Partito sono stati ammessi 2.1 milioni di nuovi iscritti, di loro solo 5.700 erano lavoratori, anche se questi rappresentano un terzo della popolazione. La libertà imprenditoriale privata ha creato una classe sociale di stra-ricchi e di solida classe media, com’è naturale che sia con un mercato unico di un miliardo e mezzo di consumatori. Ma un’ampia fascia di popolazione nelle campagne continua a vivere in assoluta povertà. I figli dei ricchi stanno costituendo una classe sociale privilegiata, perché studiano nelle migliori università, molti frequentano le università americane. Lo stesso vale per i figli delle alte gerarchie di Partito, lo stesso Xi è figlio di un altissimo dirigente del Partito ai tempi di Mao e Deng. La meritocrazia, criterio fondativo delle carriere nel Partito, sembra non disdegnare le buone origini e i patrimoni famigliari. Esattamente come accade in tutte le reti sociali del mondo.

L’obiettivo finale del Partito comunista cinese è la riunificazione con Taiwan, per costituire la «Grande nazione cinese», la più grande ed influente al mondo, come lo è stato per 5000 anni, e lo era nel 1500, quando il reddito pro capite cinese eguagliava quello europeo. La Cina potrebbe attaccare oggi e conquistare Taiwan in poche settimane, nonostante l’aiuto americano. Ma la saggezza impone prudenza, e tutto è rinviato. Secondo alcuni modelli matematici della Rand (il più importante centro di studi strategici al mondo), la Cina attaccherà dopo il 2027. Ma chissà, magari nel frattempo la saggezza e il pragmatismo americano avranno già deciso di abbandonare Taiwan, una volta messi in salvo l’èlite cinese locale filoamericana e le tecnologie avanzate.

Il dilemma della Cina e delle sue riforme è quello di sempre: se vai troppo piano sprofondi nella stagnazione; se vai troppo veloce finisci dritto nel caos.