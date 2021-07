La battaglia sul Ddl Zan

Èdeciso: il 13 luglio, tra 6 giorni, in Senato, andrà in scena la prova di forza del voto finale sulla proposta di legge Zan. Ce ne siamo occupati. Una questione di libertà civili e della loro tutela diventa il terreno di scontro tra chi intende portare a compimento un disegno impositivo che, in realtà, pone problemi di libertà personale, e chi vi si oppone. Un punto di mediazione viene rifiutato sacrificando il ragionevole sull’altare dell’ideologico, per il quale si debbono blindare e promuovere (vedi scuola) le diversità di genere e di personali scelte di natura affettiva e sessuale.

Ricordiamo insieme l’articolo 4: «… sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.» E mettiamo in rilievo la frase: «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni…».

Il legislatore ordinario, quindi, farà salva la libera espressione di convincimenti od opinioni che è già tutelata dalla Costituzione. Ragionando per opposti, se non fosse stata fatta salva, questa libertà avrebbe potuto essere conculcata dalla medesima legge.

E poi sono fatte salve anche: «le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.»

Chiunque può notare la grave contraddizione presente nel periodo: le condotte legittime possono indurre ad atti discriminatori o violenti? Per intenderci le condotte legittime non possono assolutamente indurre al compimento di atti discriminatori o violenti. Se inducessero non sarebbero legittime.

C’è da chiedersi perché questo estremismo che si sostanzia in asserzioni che confliggono con la Costituzione repubblicana rifiutando di ragionare sul testo e sulla necessità di emendarlo.

La ragione sembra proprio politico-partitica: l’affermazione del peso e del ruolo -provvisorio- di un’intesa tra Pd e i traballanti 5Stelle, a dispetto di tutto e di tutti, in particolare del quadro politico faticosamente messo in piedi da Sergio Mattarella.



Il tempo dirà se questa strategia abbia partorito una legge di libertà, una di quelle che costituiscono una svolta nella storia civile di una Nazione o se, viceversa, non si tratti di una effimera affermazione di numeri di maggioranza, ma non di ragioni condivisibili sino in fondo.

E rimane sul tappeto, irrisolvibile con una qualsiasi legge un dato di fatto non trascurabile, costitutivo com’è della società umana: la naturale riproduzione avviene per via sessuale.

Il resto è fiction, immaginazione, succedaneo.

La qualità dell’evoluzione ci ha condotti a una società nella quale la sessualità può abbandonare le proprie forme finalizzate alla riproduzione della specie e manifestarsi altrimenti.

Ma è inutile illudersi: la realtà biologica è irremovibile e rimarrà tal quale a dispetto di tutte le invenzioni chirurgiche e genetiche.

La tutela delle diversità riguarda però le libertà personali e non può trasformarsi in promozione di Stato delle stesse.

Ecco, se la nuova legge, quella di Zan, entrerà in vigore, queste mie opinioni – se qualcuno le riterrà «idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti»- potrebbero diventare corpo di reato ed essere represse.

Di questo si discute. Non d’altro.

Domenico Cacopardo

www.cacopardo.it