Quanti problemi per Draghi

Come possiamo leggere quotidianamente dai giornali i problemi per il governo sono sempre pronti.

Se un giorno non ci sono, si vanno a cercare. Vediamo che anche una misura indispensabile per il contrasto alle varianti Covid come il green pass diventa un’occasione di divisione se non di frattura all’interno del governo.

Non parliamo delle riforme indispensabili per accedere ai finanziamenti del Piano di ripresa e resilienza.

Citiamo solo la riforma della giustizia, che accende un dibattito che può sfociare nello scontro all’intermo delle forze che sostengono, in modo più o meno convinto, questo indispensabile governo. E non parliamo della riforma fiscale che vede misure contrapposte da parte dei partiti di maggioranza.

Fino ad oggi il presidente Draghi, forte del suo prestigio a livello nazionale e internazionale e della sua autorevolezza, è riuscito a creare mediazione di profilo alto, facendo rinunciare qualcosa dei propri programmi ai partiti di governo. La riforma della giustizia e quella fiscale saranno i veri banchi di prova della capacità del governo e del Parlamento di mantenere fede agli impegni presi in occasione dell’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Queste riforme sono indispensabili non solo per mantenere gli impegni presi con la Commissione europea ma so-

prattutto per portare a soluzione i problemi strutturali che affliggono il nostro Paese.

Assieme alla riforma della Pubblica amministrazione costituiscono i tasselli fondamentali di quel rinnovamento fondamentale per far uscire l’Italia dalla stagnazione che ha vissuto per diversi anni ben prima della pandemia.

I dati di previsione della crescita del Prodotto interno lordo sono confortanti: tutti i centri di previsione danno l’incremento del Pil per il 2021 attorno al 5% e Banca d’Italia si spinge addirittura al 5,1%.

Con questo trend si può tornare ai dati pre-Covid addirittura nel 2022. Tutto questo a condizione di governare con prudenza il nuovo incremento dei dati dei contagi utilizzando correttamente il green pass e incentivando senza sosta le vaccinazioni degli over 60; a questo occorre aggiungere una maggiore coesione e consapevolezza delle forze di governo nell’affrontare il tema delle riforme e al contempo operare con efficienza ed efficacia nell’attuazione dei progetti del Pnrr.

La guida del governo che abbiamo attualmente è sicuramente la migliore in quanto garantisce il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in tempi certi con una visione attenta alla coesione sociale, alla solidarietà e all’equità.

Tutto questo ci deve dare fiducia e la certezza di una stagione nuova per l’economia del Paese.

È di questi giorni un nuovo problema: tutti pensavamo che l’antieuropeismo fosse sopito dopo le scelte di politica economica ampiamente espansive che hanno portato all’approvazione del Revery fund e del Next generation Ee, con le prime emissioni di bond europei. Risultati che hanno spinto anche i più euro-scettici a rivedere parzialmente le loro posizioni. Invece abbiamo potuto vedere ed ascoltare dalla voce di esponenti dell’opposizione il ritorno a uno slogan che poteva avere senso prima dell’approvazione del recovery fund, ma non ora: i fondi europei sono pochi e arrivano in ritardo.

Fermiamoci un attimo sul «sono pochi»: la Commissione europea ha approvato un Recovery fund da 191,5 miliardi, cifra veramente importante e fondamentale per il nostro Paese.

La Bce ha acquistato dall’inizio dell’anno titoli pubblici italiani per 142 miliardi, 30 miliardi in più di quanto sarebbe spettato al nostro Paese. Questo ha consentito di tenere lo spread basso e di conseguenza di ridurre il costo del debito pubblico.

Speriamo che queste polemiche estive non contaminino alcune forze di governo per non vanificare l’azione del presidente del Consiglio che ha ridato credibilità al nostro Paese a livello europeo.



