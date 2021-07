Giustizia: la vittoria di Draghi  

Il confronto è stato politica e, in politica, ha vinto il governo Draghi. Se osserviamo il comportamento del premier possiamo notare che la soluzione della vicenda giustizia, trovata nella giornata di giovedì, non è stata seguita dal concerto di autocelebrazioni cui ci aveva abituato il predecessore. La serietà e la fermezza di Mario Draghi rappresentano la prima connotazione positiva del suo governo e costituiscono uno dei principali fattori di successo.

Le posizioni contrarie espresse dalla magistratura organizzata non hanno influito sull’esito della discussione: esso ci dice che la politica ha preso, nonostante tutto, la sua strada autonoma rifiutando i condizionamenti di una corporazione, sin qui influente al di là della normalità istituzionale.



Le tecnicalità, proprio per la loro natura, vanno lasciate agli avvocati, seconde vittime (le prime lo sono gli imputati) di un sistema imballato che ha perso le proprie finalità, manifestando, con la lentezza dei procedimenti, una colossale inefficienza. Certo, la risposta sarebbe il «metodo Falcone» che prende il nome dal magistrato che riuscì a imbastire con successo (sino a Cassazione compresa) il più vasto e difficile processo (circa 500 imputati) mai intentato alla criminalità organizzata.



Esso consiste in tre parole: «lavoro», «lavoro», «lavoro». Con un corollario: tenacia. Guardando a domani, cioè al dopo voto di fiducia sulla riforma della giustizia, quanto accaduto non sarà privo di conseguenze sugli schieramenti politici. I mal di pancia grillini non finiranno di certo, anche se il personaggio uscito meglio dalla vertenza è Luigi Di Maio, un giovane che ha avuto un impressionante processo di maturazione. Sarà lui il vero punto di riferimento di un Movimento 5Stelle engagé nelle riforme per il Pnrr e nella solidarietà europea.



In ogni caso, le evoluzioni degli schieramenti, dopo la breve stasi agostana, riprenderanno a manifestarsi sino alle accelerazioni delle elezioni locali e a quella, l’anno prossimo, del successore di Mattarella. L’ancoraggio costituito da Draghi e dal suo governo favorirà la stabilità europea e nazionale, condizioni di base per il rinnovamento della politica che in tanti auspichiamo.

