Il caso Mps e il metodo Draghi

L'esigenza che il Monte dei Paschi di Siena non può continuare all’infinito a perdere quattrini e che quindi deve essere accasato (in tutto o in parte) ha assunto i caratteri di imprescindibile condizione da onorare entro il 31 dicembre 2021, dead line stabilita d’intesa con l’Europa sin dal momento della crisi e della prima erogazione di 5,3 miliardi di euro da parte del Tesoro italiano per evitare un default drammatico per l’Italia e per l’Europa.

Hanno la memoria corta - e, molti, la coscienza sporca - coloro che fingono di dimenticare i termini legali ed economici della situazione immaginando altri impossibili scenari.

Sono convinto che anche in questo caso funzionerà il metodo Draghi che significa permanente aderenza ai fatti, ai dati e, quindi, alle vie d’uscita obbligate imposte prima di tutto dal buon senso e subito dopo dalle accertate necessità dell’economia, della società, del bilancio dello Stato, dei vincoli europei, insomma, da tutto ciò che condiziona le soluzioni dei problemi di un Paese che li (i problemi) ha lasciati marcire per decenni, trasformandoli in cancrena socio-economica e politica.

Un metodo, questo del premier, che sin qui ha funzionato e i cui risultati si vedono: per esempio ieri con il voto di fiducia sulla riforma della giustizia che ora attende - poco più di una mera formalità - l’assenso del Senato.

Una riforma che non sarà indolore, giacché se la magistratura-istituzione si dovrà adeguare, di certo la magistratura-corporazione continuerà a battersi contro, nella speranza di azzerarla. Poco importa che un azzeramento riporterebbe il Paese agli indecenti interminabili tempi dei nostri giorni.

Il governo, quindi, procede secondo la tabella di marcia e gli impegni assunti con l’Unione su tutti i fronti e in particolare per il Pnrr.

Mentre girano prospetti degli atti normativi adottati o in corso di adozione per accelerare il processo di aggiornamento del Paese, rimangono irrisolti i problemi delle forze politiche. Molto bolle in pentola.

Di essi ci occuperemo presto.

www.cacopardo.it