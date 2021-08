Nuovi scenari economici con la pandemia

Con la pandemia, abbiamo imparato, le prospettive – problemi ed opportunità – cambiano molto in fretta. Solo un anno fa, l’emergenza in tutte le economie avanzate sembrava essere una sola: i consumatori e gli investitori, incerti e spaventati, chiusi i cordoni della borsa, facevano lievitare la liquidità sui conti correnti bancari o, peggio, riducevano gli standard di vita. Ecco quindi gli interventi di politica economica concentrarsi su bonus, provvidenze ed incentivi volti – più o meno efficacemente – a stimolare il lato della domanda.

Oggi, la preoccupazione più diffusa fra le imprese si concentra, all’opposto, sul lato dell’offerta: garantire continuità al processo produttivo, assicurandosi tempestivo ed efficiente approvvigionamento delle materie prime e della mano d’opera specializzata, che sempre più spesso scarseggiano.

Colli di bottiglia e rigidità di varia natura rischiano infatti di inceppare molte filiere, sempre più globalizzate, a causa delle ondate pandemiche (India, Vietnam, Bangladesh) o dell’acuirsi delle tensioni geopolitiche (Cina).

Così, i containers scarseggiano, i costi dei trasporti marittimi schizzano alle stelle e pure i prezzi di molte materie prime (in primis rame, minerali di ferro, acciaio) fanno registrare repentini incrementi a due o addirittura tre cifre percentuali. Resta controverso se si tratti di un fenomeno contingente o meno; al momento, un ritorno strutturale ed in grande stile dell’inflazione sembra escluso, anche dai comunicati ufficiali delle banche centrali (BCE, ma anche Fed, nonostante gli USA registrino tassi andamentali di inflazione del 4-5 % annuo, valori che non si registravano da lustri).

Sta di fatto comunque che i principali grattacapi di molte imprese, anche italiane, non derivino più tanto dalla incertezza sulla domanda dei propri prodotti, quanto dalle forniture a singhiozzo e dalle fiammate dei prezzi delle materie prime e della componentistica. Nell’attesa di capire cosa succederà domani (variante delta, vaccini, rapporti USA-Cina: come anticipato, occorre abituarsi a repentini cambi di scenario), è comunque possibile avanzare un paio di considerazioni.

Primo, riguardo soprattutto all’Italia: è senz’altro ora – con la dovuta gradualità, ma con la altrettanto necessaria determinazione – di riorientare gli interventi di spesa pubblica dal sostegno della domanda al supporto dell’offerta (efficienza del sistema produttivo). Il catalogo delle cosiddette “riforme strutturali” è ormai arcinoto: burocrazia, giustizia, sistema fiscale, infrastrutture, ambiente, istruzione e formazione. Fra le varie criticità del sistema Italia, non è mai sufficientemente ricordata la anomalia del tasso di occupazione femminile, che, soprattutto nelle regioni del Sud, è rimasto fermo a mezzo secolo fa. Basti a riguardo sottolineare che se nel nostro Paese, creando le condizioni per consentire a più donne di trovare un lavoro (regolare), il tasso di attività complessivo (circa due terzi della popolazione fra i 15 ed i 64 anni) si avvicinasse a quello della Francia (quasi tre quarti) o della Germania (quattro quinti), ciò sarebbe sufficiente a sanare il gap di entrate da contributi sociali che così tanto incide sul disequilibrio delle nostre finanze pubbliche.

Una seconda considerazione, che in questo caso ci riguarda in quanto europei: il momento critico sui mercati di molte materie prime può anche derivare – vedasi petrolio e taluni prodotti agricoli – da fattori contingenti e da fenomeni speculativi. Ma sarebbe un grave errore strategico perdere di vista un fenomeno strutturale e destinato a provocare importanti effetti di lungo periodo: l’imponente ciclo di investimenti generato dalla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili.

Queste ultime, se auspicabilmente riducono i consumi di petrolio e carbone, necessitano invece, per i loro processi di produzione, trasmissione e stoccaggio, di specifici metalli (rame, nickel, alluminio, litio, terre rare) che scarseggiano in Europa, ma di cui l’Africa è ricchissima (come si è da tempo ben accorta la Cina, da cui una intensa attività di shopping su larga scala di terreni e di lobbying sui governi locali).

A quando, allora, una politica realmente europea, che – ovviamente evitando errori ed orrori neocolonialistici – garantisca in forma integrata e coordinata l’approvvigionamento su basi di cooperazione mutualmente vantaggiosa? Si tratterebbe della migliore occasione per fare cogliere all’Europa i vantaggi – anche economici – di una posizione di primato nel percorso di transizione energetica; e, nel contempo, per offrire nel modo più efficace opportunità di sviluppo – così riducendo le tensioni migratorie – al continente africano.