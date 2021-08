Cina alle prese con le sfide di un'economia avanzata

Difficilmente il presidente Xi Jinping avrà ascoltato il vecchio successo di Eros Ramazzotti, «se bastasse una bella canzone per… dedicata a quelli che sono allo sbando». Senz’altro Xi ha ascoltato il recente successo della ballata del rap Zhang Xinmin (coricato su un divano accompagnato dalla chitarra): «Stare sdraiati fa bene, stare sdraiati è meraviglioso, stare sdraiati è giusto, se stai sdraiato per terra non puoi cadere». (Segnalato James Kynge sul Financial Times). «Stare sdraiati», nel senso di starsene fuori da lavori stressanti (come pensano molti giovani cinesi) è l’esatto contrario del modello di sviluppo della Cina degli ultimi 40 anni, ottenuto con l’impegno straordinario del popolo cinese.

La risposta del Partito è stata severa: «In questa era turbolenta, non si può stare sdraiati in attesa della prosperità. C’è solo lo splendore della lotta e dell’impegno. Avanti Giovani!». Ma non sono pochi i segnali di un dissenso strisciante. Il tema è profondo: si tratta di discutere il ruolo del lavoro nella vita delle persone, e questo va ben oltre i confini della Cina. La Cina -da questo punto di vista- è un eccellente laboratorio di sperimentazione sociale, perché è governata in modo autoritario e senza sindacati, senza mediazioni.



Tutto è cominciato con il Movimento Anti 996, acronimo per un orario di lavoro che nelle imprese tecnologiche va dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana, oltre al tempo per andare e tornare dal lavoro. (L’orario legale in Cina sarebbe di 40 ore settimanali, massimo di 36 ore di straordinario mensili).

Tutto è nato dal richiamo di Microsoft alle sue partecipate cinesi di rispettare l’orario legale. Aveva risposto Jack Ma, fondatore di Alibaba e l’imprenditore di maggior successo cinese: «il 996 è una benedizione». E aggiunge: «Gli affari sono il bene pubblico più importante. Tutti vogliono il successo. Se tu non gli dedichi più tempo degli altri, come puoi avere successo?». Questo inno alla competizione individuale (Marx riposto in soffitta) calza perfettamente con la narrazione del Partito che progetta per i giovani cinesi un’educazione dalla culla alla laurea nell’ottica dello sviluppo per battere gli eterni nemici americani. Jack Ma ha completato il suo proclama con l’invito ai lavoratori di Alibaba di lavorare con passione, anzi «se ami il tuo lavoro, 12 ore al giorno sono poche».

Queste affermazioni hanno naturalmente sollevato una valanga di proteste sui social, sintetizzate nel «se tu lavori per te stesso, 12 ore ci possono stare. Ma se lavori per il signor Ma, questo si chiama (citando Marx) sfruttamento». Da qui un fiume di casi personali, incluso il tempo di lavoro prolungato dove non si fa nulla per mancanza di istruzioni. Giusto soltanto per le gloriose statistiche del Partito.

Un secondo motivo di proteste è stato il riordino del settore dei Doposcuola privati (100 miliardi di dollari all’anno). In Cina la scuola è rigorosamente meritocratica ed è l’unico mezzo per la mobilità sociale verso l’alto (uomini d’affari e dirigenti del Partito a parte perché loro hanno canali previlegiati).

Senza un doposcuola severissimo pagato cash, è impossibile superare gli esami e questo costa in media per ogni figlio almeno il 15% del reddito annuo di una famiglia (oltre alla spesa per qualcuno che badi ai bambini nella loro prima infanzia, con madri che escono di casa alle 6 del mattino e rientrano alle 9 di sera). Uno stress finanziario che si aggiunge agli aumenti degli affitti per la casa, spese per la salute, trasporti e gli altri servizi soliti in una società avanzata. Questo spiega il calo delle nascite nel 2020 di quasi il 20%, contro la raccomandazione del Partito di avere più figli.

In Cina i patrimoni famigliari dal 2000 al 2019 sono cresciuti del 15% all’anno ed il risparmio sfiora sempre il 45% del reddito (il doppio delle economie avanzate). Ma il debito del settore non finanziario nel 2016 è salito al 235% del Pil, rispetto al 135 del 2008. Concedere nuovi prestiti è un modo classico dei governi per nascondere la diminuzione dei redditi reali. Le riserve di valuta sono stabili, ma è la crescita della moneta che spaventa, perché è aumentata di 10 volte nell’ultimo decennio. La stabilità finanziaria del sistema finanziario cinese è garantita, per ora, solo da controlli rigidissimi sui movimenti di capitale. Il costo per lo sviluppo della Cina aumenta.

Per la Cina è stato più facile uscire dalla fame e dalla povertà, di quanto non lo sarà governare le dinamiche di una società post-industriale avanzata.

Quindi è giusto che il Partito tuoni contro le canzoncine disfattiste, perché l’Arte è una bugia! … «Che però ci permette di comprendere la verità».