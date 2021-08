Afghanistan, un disastro lungo vent'anni

A essere scaramantici già il primo nome dell’invasione Usa dell’Afghanistan non prometteva nulla di buono: «Enduring Freedom», libertà duratura. Il duraturo - anche ammesso che la libertà sia stata effettivamente conquistata - è durato circa 20 anni, meno del minimo sindacale, verrebbe da dire. Infatti, con l’annunciato ritiro totale delle truppe statunitensi - previsto per la fine del mese, in anticipo rispetto alla data stabilita e altamente simbolica dell’11 settembre - i talebani, i sedicenti studenti islamici, fautori di un’interpretazione integralista del Corano, sembrano sul punto di prendere di nuovo il potere.

In realtà non doveva andare così quando il 7 ottobre 2001, a meno di un mese dall’attacco alle Torri gemelle da parte di Al Qaida, l’organizzazione fondata da Osama bin Laden con basi operative in Afghanistan, le truppe afghane contrarie ai talebani, coalizzate con il roboante nome di Alleanza del Nord, muovevano all’offensiva contro gli studenti coranici con l’appoggio determinante degli Stati Uniti e degli alleati occidentali. Prima dal cielo (con l’uso massiccio dell’aviazione) e poi da terra (con truppe speciali e, in un secondo tempo, con soldati normali).



Uno sforzo coronato dal successo sul campo, ma che non seppe catturare Osama bin Laden nella ormai quasi dimenticata battaglia di Tora Bora. Anche il capo militare dei talebani, il famigerato mullah Omar, riuscì a fuggire assieme alla maggioranza dei combattenti. Insomma, gli Usa si trovarono con un Paese, reso povero da decine di anni di guerra intestina con una sola ricchezza economica totalmente illegale e criminogena, cioè la coltivazione del papavero da oppio, da gestire e - almeno a parole - democratizzare. In più erano impelagati nel secondo atto della grande guerra mediorientale dell’amministrazione Bush, cioè la disastrosa invasione dell’Iraq alla ricerca di armi di distruzione di massa che non c’erano.

Con queste premesse era chiaro che gli ambiziosi piani di democratizzazione dell’Afghanistan e di ricostruzioni di un esercito nazionale e di forze di polizia degne di questo nome sarebbero stati molto complicati. Anche perché la maggior potenza regionale, cioè il Pakistan - a parole buon alleato degli Stati Uniti - , nei fatti dava protezioni ai talebani e ospitava, più o meno di nascosto, addirittura Osama bin Laden che fu ucciso solo grazie a un’azione di forza della quale a Islamabad non sapevano assolutamente nulla.

In vent’anni si sono susseguiti tentativi di sconfiggere o almeno limitare l’influenza dei talebani che non sono serviti quasi a nulla pur costando molte vite umani, tra civili, truppe afghane e soldati della coalizione occidentale (i caduti italiani, per fare un esempio sono stati 53). Al tempo stesso sono state investite ingenti risorse per addestrare esercito e polizia afghane e per dotare il Paese di strutture e istituzioni moderne. Ma è bastato l’annuncio del ritiro e in pochi mesi l’Afghanistan è tornato in buona parte nelle mani dei talebani. Un disastro.

Per dare una rappresentazione plastica della sconfitta dell’Occidente basta dire che tra le città del nord del Paese cadute c’è anche Shiberghan, capoluogo della provincia di Jawzyan e città natale del signore della guerra Abdul Rashid Dostum, uno dei pilastri dell’Alleanza del Nord che 20 anni fa, come detto, servì all’Occidente per sconfiggere i talebani. La divisa militare di Dostum, compresa di decorazioni e cappello, è finita nelle mani degli studenti coranici che continuano a postare foto sui social (li usano anche gli integralisti islamici) prendendo il giro il generale che se ne sta rintanato a Kabul pronto a lasciare il Paese nell’eventualità che anche la capitale sia investita dall’avanzata integralista.

Resta da dire che la fine disastrosa dell’avventura afghana per l’Occidente era quasi scontata, anche senza scomodare Joseph Rudyard Kipling, il «grande gioco», il «fardello dell’uomo bianco» e le memorie penose – per gli inglesi – del massacro del Kyber Pass. Quelle sono memorie fossili di un’epoca coloniale finita da un pezzo. Ma quello che sconcerta è la totale mancanza di strategia, la poca tattica e gli obiettivi tanto alti da essere totalmente utopici rispetto alle (poche) risorse impiegate. Per i talebani la strategia era semplice: resistere per arrivare al giorno in cui l’Occidente si stancherà di rimanere in un Paese marginale. Cosa che in effetti è accaduta. Per loro la missione è compiuta.