La politica populista e i dati scientifici

La discussione apertasi con le prese di posizione dei filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben sul tema della libertà di rifiutare i vaccini anti-Covid19 è, in queste settimane, andata avanti sino a giungere al punto cruciale, il nodo che la moderna scienza politica deve affrontare, definendo soluzioni praticabili, nel senso di poter essere attuate dai governi e accettate dalla gran parte degli elettorati.

Il nodo, in sintesi, è presto detto: i dati della scienza costituiscono presupposti imprescindibili della politica.

Non che si tratti di un interrogativo nuovo, mai postosi prima. Anzi, esso s’è posto in modo drammatico nel secolo scorso, quando il primato della politica ha dato la stura al fascismo, al nazismo e al comunismo. In tutti questi tre casi, il potere è stato assunto da partiti che intendevano piegare i dati della scienza, economica, sociale, sanitaria alle esigenze delle loro assunzioni, prime fra tutte la razza e l’uguaglianza, trasformatasi da uguaglianza delle opportunità, concetto liberale emerso alla luce con la Rivoluzione francese in uguaglianza tout-court, per la quale tutti gli uomini erano trasformati in schiavi, api operaie di un’arnia a dimensione statuale.

Sappiamo come è andata a finire. L’antinomia s’è però ripresentata oggi, da alcuni decenni: l’esempio che è sotto gli occhi di tutti i popoli è costituito dal riscaldamento globale.

Non a caso Trump e il mondo a lui assimilabile hanno negato il fenomeno, rifiutando di partecipare alle iniziative internazionali volte a definire politiche di contenimento e, possibilmente, di rientro nei parametri fisiologicamente accettabili dall’umanità.

All’evidenza, il rifiuto di ammettere il riscaldamento globale è l’esempio del rifiuto da parte della politica dei dati scientifici del problema, al fine di realizzare se stessa, i suoi obiettivi, le sue visioni, distaccate, appunto, dal reale.

Anche da noi, a prescindere da Cacciari e Agamben, il fenomeno è tornato a manifestarsi.

Dopo il 9 novembre 1989 (Caduta del Muro di Berlino), tutti hanno compreso che il progetto comunista era clamorosamente fallito e che il capitalismo aveva vinto lo scontro. La seconda Repubblica, per circa 20 anni, era stata dominata dal main stream del liberalesimo economico, praticato da tutte le forze politiche in competizione.

Berlusconi, scendendo in campo, proponeva una rivoluzione liberale. La sinistra, nelle vesti di centro-sinistra, liberalizzava, smantellando il pesante sistema dell’impresa pubblica e, addirittura con Bersani, dichiarando di ampliare il campo delle libertà individuali e sociali, mediante l’abolizioni di lacci e lacciuoli.

La differenza tra i due campi era marginale, di sottolineature, non di sostanza. Il meccanismo s’è rotto con la crisi del 2008, quando un governo del presidente, privo di sensibilità elettorali (e politiche) adottò una politica di austerità, con legittimazione parlamentare, ma senza legittimazione popolare.

Da lì inizia la divaricazione. Ed emergono forze politiche dichiaratamente contrarie ai postulati delle leggi dell’economia per puntare su decisioni gradite dal popolo (populismo) a prescindere dalla loro praticabilità tecnico-scientifica. In definitiva, il populismo (e il sovranismo) ripropongono linee d’azione che, in passato, hanno avuto tragiche conseguenze.

L’arrivo della pandemia ha riproposto in modo drammatico la presunta antinomia: può la scienza imporre alla politica i termini dei propri postulati provocando scelte che provocano limiti non costituzionali alla libertà individuale?

Basta guardarsi in giro per comprendere che dalle esigenze delle scienze e delle tecniche non si può più sfuggire e se si sfugge si possono provocare danni peggiori, molto peggiori, dalle possibili limitazioni di libertà.

Due esempi pratici. Il susseguirsi di chiusure di stabilimenti italiani di proprietà estera inducono alcune forze politiche a invocare una legge contro le delocalizzazioni. Il che significa accentuare la diffidenza e la diserzione del capitale straniero nei confronti dell’Italia. Invece di facilitare l’accesso e di garantirne la libertà, si vorrebbero introdurre limiti intollerabili, nel presunto interesse dei lavoratori. Nessuno si pone la questione sostanziale: l’impresa è un soggetto economico e sociale il cui compito è produrre profitto. Se non lo produce è sbagliato insistere sulla sua sopravvivenza: significa gettare quattrini pubblici in una fornace senza prospettive, danneggiando i contribuenti e i lavoratori stessi.

L’altro passaggio nel quale la politica populista vuol travolgere i dati del problema, è costituito dall’ipotesi di nuovi assetti del welfare nazionale, con un investimento di partenza di 10 miliardi di euro iniziali annui. Insomma, un insostenibile appesantimento del bilancio dello Stato che ci riporta sulla via del finanziamento a debito di spese improduttive e apre al solito circuito vizioso: debito, obbligazioni, discesa dell’affidabilità, crescita del deficit.

La malattia, grave, del populismo intende riaprire la piaga degli ultimi decenni riprecipitandoci nella crisi ontologica italiana. Dobbiamo ringraziare la sorte e Mattarella perché il governo è nelle solide mani di Mario Draghi, uno dei pochi che, per formazione e conoscenze, può e sa mantenere l’Italia sulla giusta strada della resilienza e del rilancio, rifiutando le facili scorciatoie che attirano partiti e parti del sindacato.

Le difficoltà del mondo attuale impongono -sì impongo proprio- scelte obbligate da cui non si può sfuggire. Non si può più fare ciò che piace: si deve fare ciò che si deve.

