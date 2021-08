Vaccino, il «complotto» corre sui social

A ridosso del Ferragosto, l’emblema di questa estate anomala - per usare un eufemismo - è l’arringa di una distinta signora di mezza età sotto l’ombrellone.

Tema: «Vade retro vaccino». Frasi già sentite. La chiosa, tuttavia, lascia di stucco: «Ci faranno morire tutti. Loro, da Mattarella a Draghi, hanno finto di vaccinarsi».

Per tanti il virus resta una semplice influenza, un allarme ingigantito, per altri è un vero complotto. Pur di fronte ai dati sui contagi, sui malati e sui decessi da Covid, si continua a negare l’esistenza del virus, se non addirittura a parlare di una montatura dei poteri forti o di una fantomatica dittatura sanitaria organizzata per controllare l’umanità. E c’è un aggravante. A orientare le posizioni su una materia così delicata sono perlopiù le informazioni e i gruppi di opinione che si trovano su Internet e, in particolare, sui social media. I social hanno democratizzato tutto senza filtri, sono il motore della protesta anche in questi giorni cortei anti-green pass.

Certo, i bastian contrari, pronti a demolire qualsiasi teoria, sono sempre esistiti, ma al massimo lanciavano i loro strali tra gli avventori di un bar.



Oggi si mette in dubbio una pandemia nella potente piazza virtuale, ignote le fonti scientifiche di tali teorie. Secondo il neuroscienziato Earl Miller, nella mente di un negazionista avviene qualcosa di non molto dissimile da ciò che accade in certe forme di demenza, in cui le zone del cervello ricevono informazioni false e le inviano alla parte incaricata del pensiero razionale. Di sicuro, ad alimentare le fake news concorre un utilizzo sconsiderato dei social media.

E proprio a coloro che parlano di business globale e di piano economico-vaccinale proviamo a buttare lì un concetto. Anche la propaganda no vax è profittevole. Ospitarla sulle piattaforme dei maggiori social ha avuto - e ha - vantaggi tangibili, sia per chi la diffonde sia per chi ne permette, spesso facilitandola, la distribuzione a più utenti possibili.

E’ la rete, bellezza.