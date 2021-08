Gli errori di Biden, una tragedia evitabile

Come ho cercato di spiegare la settimana scorsa, il disastro del ritorno dei talebani dopo 20 anni di occupazione occidentale e di velleitari – ma estremamente costosi – sforzi di Nation Building era praticamente inevitabile. L’Afghanistan – nonostante quello che dicono sedicenti esperti di geopolitica – è scarsamente rilevante dal punto di vista strategico per gli Stati Uniti e lo sforzo dell’occupazione, in risorse impegnate e vite umane distrutte, non vale certamente la candela dei benefici attesi, in termini di realpolitik, cioè lasciando perdere gli afflati umanitari che generalmente non vengono tenuti in conto quando si prendono decisioni di politica estera.

Quello che invece era evitabile, e che ricade interamente sulle decisioni errate prese dall’Amministrazione Biden, è la tragedia a cui assistiamo in queste ore, con le immagini dell'aeroporto di Kabul nel caos per la gente in preda al panico che tenta disperatamente di fuggire dal Paese letteralmente aggrappandosi agli aerei in partenza per poi morire, cadendo a terra dopo il decollo. Scene che strappano il cuore e fanno capire il senso di impotenza e disperazione che ha assalito una parte della popolazione afghana, probabilmente la migliore e la più istruita.



Sarebbe bastata una pianificazione più attenta, anche solo ritardare il ritiro delle truppe occidentali fino alla stagione invernale durante la quale in Afghanistan si combatte con fatica per la durezza del clima, per evitare l’avanzata lampo dei talebani che si sono presi il Paese quasi senza colpo ferire per il collasso dello Stato afghano e del suo esercito di cartapesta: il lavoro di vent’anni di sforzi occidentali gettato dalla finestra per il misero obiettivo di arrivare all’anniversario dell’Undici settembre con tutti i soldati americani a casa. Ma Biden ha scelto altrimenti e ora ne paga le conseguenze, anche se non è detto che questo conti dal punto di vista elettorale.

Il presidente democratico giustamente ricorda che l’accordo quadro di Doha con i talebani – che già allora avevano ottenuto molto e concesso poco, tra l’altro non facendo neppure quel poco – era stato fortemente voluto dall’Amministrazione Trump e forgiato da Mike Pompeo, il segretario di Stato del tycoon repubblicano. Ma il disastro del discorso del 8 luglio, in cui Biden promette che non ci sarà un altro Vietnam e che i talebani non riprenderanno velocemente il potere, così come la gestione affannata di queste ultime ore, ricade tutto sulle spalle del presidente democratico. È quello che negli Stati Uniti si chiama un «Jimmy Carter’s moment», ricordando la débâcle del presidente democratico nella gestione della presa d’ostaggi nell’ambasciata americana di Teheran che gli costò la rielezione, dando il via all’era di Ronald Reagan.

Così, l’occupazione occidentale di Kabul si conclude per gli Usa e gli alleati come le tre guerre di conquista britanniche dell’Afghanistan, cioè con un nulla di fatto e con una perdita netta in termini di vite umane e risorse sprecate. Giova ricordare che l’ultima guerra anglo-afghana – condotta nel 1919, a conflitto mondiale appena concluso e con un esercito inglese fortemente indebolito, per dire della follia della cosa – finì con il trattato di Rawalpindi (ora nel Punjab pakistano) del 1919 e perfezionato nel 1921 che sancì l’indipendenza di Kabul dall’influenza inglese. «Prima di firmare il documento finale con gli inglesi – ricorda l’Enciclopedia britannica – , gli afghani conclusero un trattato di amicizia con il nuovo regime bolscevico in Unione Sovietica. L'Afghanistan divenne così uno dei primi stati a riconoscere il governo sovietico, e questo si tramutò nella "relazione speciale" tra i due governi che durò fino al dicembre 1979, quando l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan durante la guerra afghana». E anche ora Cina e Russia, per non parlare del Pakistan, attendono di prendere il posto degli Stati Uniti. Sempre che i talebani riescano a formare un governo capace di una politica estera che non sia l’appello universale alla guerra santa che va bene quando si deve prendere il potere, ma che è tipo la kryptonite per Superman quando si devono forgiare le alleanze.