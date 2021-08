Afghanistan, abbiamo perso la pace e la faccia

Gente che precipita nel vuoto: è finita com'era cominciata. Puntini appena visibili per telecamere e smartphone, ma che significano respiri e battiti di cuore, sogni e paure, figli e genitori, consorti e affetti, progetti: tutto quello che è la vita. La loro distanza li rende più vicini ancora: non hanno un volto e questo li moltiplica all'infinito. Sono ognuno di noi. Cadono, si schiantano.

Meglio che agonizzare tra le fiamme del World Trade Center, meglio che sopravvivere da braccati, e chissà per quanto, per poi finire impiccati, lasciati a marcire in qualche piazza nello scherno degli aguzzini. La morte era certa per chi si ritrovò intrappolato nell'inferno dell'11 settembre, la morte poteva essere solo dilazionata per chi vent'anni dopo si è aggrappato agli appigli della disperazione di un C-17 americano in fase di decollo.

Aprono ferite indelebili nel cielo terso di Kabul, quelle macchie umane. Non toccheranno più terra ai nostri occhi: continueranno a inabissarsi nella nostra coscienza, senza raggiungere mai il fondo. La loro fine non è solo la conseguenza di un impossibile tentativo di fuga, è un grido di protesta destinato a ripetersi all'infinito. Come i bonzi che si davano fuoco in Vietnam: non hanno mai smesso di bruciare.

È finita com'era cominciata, ma dopo vent'anni, 2500 soldati americani morti (ai quali vanno aggiunti quasi quattromila contractor e 47mila civili e 66mila soldati afgani) e mille miliardi di dollari gettati nella polvere o nelle tasche dei corrotti. Anche noi abbiamo pagato un tributo tremendo: 53 nostri militari sono tornati dall'Afghanistan avvolti nel tricolore (altri 1.091 sono stati i caduti del resto della coalizione). Altri trecento feriti, spesso con mutilazioni gravissime che per il resto della vita, sempre più nell'oblio generale, li faranno sentire ancora al fronte. Un fronte che in questi vent'anni non c'è quasi mai stato: c'erano nemici invisibili o abili nella dissimulazione, un'immensa terra di nessuno da pattugliare all'esterno delle città e dei compound circondati da reticolati e sacchetti di sabbia, ma pronta a obbedire alle leggi delle tribù, dei clan, delle famiglie. I secoli, di fierezza e religiosità radicata e radicale, pesano molto più dei ventenni improvvisati: ci vuole una bella arroganza, per non tenerne conto.

Il paragone con il Vietnam, elicotteri in fuga dai tetti delle ambasciate a parte, regge fino a un certo punto. A Saigon nel 1975 si decretò la sconfitta militare degli Stati Uniti. In Afghanistan gli Stati Uniti e i loro alleati, la guerra l'avrebbero pure vinta. Non poteva bastare. Saigon fu la sintesi della disfatta, la rotta dell'ultimo argine. Kabul è la fornace che divora troppe promesse e illusioni. A cominciare da quella di esportare la democrazia con le armi, magari pronti a costruirle attorno impalcature di brogli elettorali, dopo aver distribuito corruzione, consapevoli che un afghano non si vende, tutt'al più si affitta. E come può ora non sentirsi tradito chi si è ritrovato a credere nella svolta? Lo stesso si potrebbe dire dei peshmerga curdi, usati contro l'Isis e poi lasciati alla mercé di Erdogan, altro capitolo della saga del disonore... Come può ancora avere fiducia chi ha provato a vedere davvero nei soldati e nelle istituzioni occidentali dei portatori di libertà?

I talebani proclamano di voler pacificare il Paese con un'amnistia generale, si dicono pronti a consentire alle donne l'accesso a ruoli chiavi nel nuovo governo, ovviamente nel rigoroso rispetto della Sharia (e quindi con l'implicito obbligo di essere ancora più retrive dei maschi). Ma, stando alle scarne testimonianze che arrivano dal Paese, hanno già cominciato a battere le città (i villaggi, li hanno sempre controllati) porta dopo porta, cercando chi ha collaborato, stilando liste di donne sole, da rinchiudere in sarcofagi di stoffa, da sposare come per la spartizione di un bottino. Intanto, le ragazze che hanno provato a chiedere di tornare all'università si sono viste sbattere la porta in faccia. Erano già poche alla fine del ventennio della tragica illusione, chissà se ne rimarrà qualcuna ora che ricala la cortina del burqa sugli orizzonti dell'emancipazione femminile.



La realtà ora appare questa: una folla di uomini che non riesce a uscire dal Paese e una moltitudine di donne, ancora più numerosa e oscura, che non può nemmeno uscire di casa. Noi abbiamo chiuso il capitolo. Abbiamo perso la pace e la faccia. Intanto, Russia e Cina, Turchia e Pakistan sono pronti ad allargare la loro sfera d'influenza. È bastato attendere, per vedersi spalancate la porta del Paese al centro del Grande gioco tra l'impero degli zar e quello inglese nell'800. Chi ha avuto fretta di entrare e poi di uscire il gioco l'ha condotto anche sulla pelle della gente.