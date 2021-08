Afghanistan, tutti i motivi di un fallimento

Augusto Schianchi

Il ritiro degli Americani dall’Afghanistan è una disfatta senza precedenti nella storia americana. Peggiore rispetto a quella dal Vietnam: allora c’era stata una guerra contro un esercito statale forte, con alleati radicati nel territorio (i Vietcong) e alleati esterni potenti come l’Unione sovietica e la Cina comunista. Nel caso dell’Afghanistan, gli Stati Uniti sono mancati nei settori dove avrebbero dovuto essere i maggiori esperti: l’organizzazione militare e l’intelligence. Di questo dilettantismo saranno i più deboli a pagare: le donne afghane che saranno riportate ad una sottomissione medioevale. Ed i bambini che saranno educati in formazioni combattenti. Tutto tra violenze inaudite, assassini, realtà tragicamente ben note. Gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan con l’intento di sconfiggere Al Qaida e catturare Bin Laden, missione compiuta dopo alcuni anni. Anziché ritirarsi in quel momento, hanno mantenuto l’occupazione commettendo almeno tre errori fatali.

Il primo errore degli Stati Uniti è stato di immaginare di portare la democrazia in Afghanistan, come avevano fatto, con successo, in Giappone dopo la guerra. E’ stato un tragico errore, perché in Giappone, gli Stati Uniti avevano punito i generali responsabili dei crimini della guerra, ma avevano preservato lo stato giapponese, salvaguardando l’Imperatore, e richiedendogli solo di dichiarare che lui “non era dio” (dichiarazione che l’Imperatore fece per radio, peraltro usando il giapponese antico, che in pochi capivano). In Afghanistan non è mai esistito uno stato unitario, ma solo tante tribù governate da signori della guerra in lotta tra di loro. Senza uno stato non può esistere nessuna democrazia.

Il secondo errore, analogo a quello fatto in Vietnam, è che la gente, l’opinione pubblica non condivideva le ragioni della guerra, non avrebbero sopportato i caduti di guerra, e tantomeno i contribuenti americano erano disponibile a pagarne il conto. Senza il sostegno popolare interno le guerre alla lunga si perdono. Basti pensare alla Germania nella Prima guerra mondiale che si è arresa con le proprie truppe che ancora occupavano la Francia. Le guerre anzitutto devono essere vinte al proprio interno.

Il terzo errore è stato una sorta di dilettantismo strategico: prima la caccia a Bin Laden, poi la democrazia, il tutto con 70 mila soldati. Ovviamente troppo pochi per un territorio “difficile” come l’Afghanistan. La guerra in Afghanistan è sembrata una sorta di compromesso tra la classe politica (che voleva uscire dalla guerra, per evidenti ragioni elettorali) e l’apparato tecnico-militare che aveva bisogno di una guerra per rafforzare il suo già enorme potere nel sistema di governo degli Stati Uniti. Una contrapposizione tra i due poteri, che appartiene alla storia americana, ed era già stata avvertita nel 1960 dal presidente Eisenhower (lui stesso un generale, il mitico Ike dello sbarco in Normandia).

E ora? Certamente non bastano le minacce di Biden, nemmeno si può contare troppo sulla magnanimità dei Talebani. La Cina subentrerà in Afghanistan con i suoi progetti per i progetti della Via della Seta, inviando i propri ingegneri, e non soldati. Il Pakistan nella sua ambiguità cercherà di restare nel grande gioco; gli Stati Uniti si avvicineranno di nuovo all’India in funzione anticinese. I soliti giri di walzer della diplomazia mondiale. Intanto le donne ed i bambini afghani pagheranno il prezzo della nostra presunzione e superficialità.

Il fallimento della ritirata americana dall’Afghanistan -tutto, fuorchè strategica- dimostra ancora una volta che l’America sta cambiando: (con Gramsci) quella vecchia dominata dai Wasp (bianchi anglosassoni protestanti) non esiste più; quella nuova multietnica (non solo afroamericana, ma anche latina e asiatica, con i bianchi in minoranza), in buona sostanza isolazionista, non è ancora nata.

La sua tradizionale alleata, l’Europa, di cui noi siamo parte, non può ignorare questo cambiamento in atto, prima che sia troppo tardi, e può darsi una sola risposta: rafforzare se stessa. Perché come europei abbiamo degli obblighi, anzitutto verso noi stessi.