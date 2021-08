Ma così si scoraggia chi vuole investire

Domenico Cacopardo

«L'estate sta finendo e un anno se ne va …», cantavano i Righeira nel 2002 e, in fondo, questa fine d’estate chiude la luna di miele del governo di Mario Draghi e preannuncia un settembre complesso, nel quale gli elementi critici sembrano prevalere, anche rispetto alle esigenze del quadro pandemico.

Un punto, difficilmente conciliabile, è prepotentemente emerso dal Ministero del lavoro: le bozze del disegno di legge che il ministro Andrea Orlando intenderebbe presentare in consiglio dei ministri per disciplinare delocalizzazioni e chiusure aziendali.

La sostanza dell’idea è costituita dalla procedimentalizzazione delle chiusure: un’azienda che ha più di 150 dipendenti e vuole chiudere deve notificare la sua decisione almeno sei mesi prima della data prevista. E qui si innesterebbe, appunto, un procedimento dal quale potrebbe uscire (e uscirebbe) un divieto a chiudere senza un accordo con le parti sociali (sindacati). Se, infatti, non si raggiungesse un accordo l’azienda non potrebbe chiudere e se chiudesse sarebbe passibile di sanzioni amministrative, cioè il pagamento di multe.

Se l’azienda, poi, avesse ricevuto contributi statali negli ultimi tre anni, dovrebbe restituirli con aggravanti (cioè penali finanziarie calcolate su multipli o sottomultipli del ricevuto).

Francamente e con tutto il rispetto che si deve a chi ha collaborato col ministro mettendo su carta questi concetti, le indiscrezioni presentano una visione e ipotesi non inseribili nel nostro ordinamento.

Innanzi tutto, i contributi erogati: - o sono stati automatici, in applicazione di qualche norma di sostegno. Se la norma di sostegno non prevedeva sanzioni non si possono inventare oggi sanzioni retroattive. Se le prevedeva si debbono applicare quelle indicate nella «legge-madre»; - se le sanzioni derivano dalla sottoscrizione di intese specifiche, genere contratti di programma o simili strumenti amministrativi, occorre esaminare i disciplinari relativi. Se fossero - come possibile - previste penalità, esse e solo esse possono essere applicate: non si può ricorrere a una norma nuova dei nostri giorni con effetti retroattivi.

Gli eventuali contributi, infatti, fanno parte (dovrebbero fare parte) di un quadro di certezze finanziarie che non può essere sovvertito d’improvviso da una nuova legge.

Quanto all’ipotesi della decisione di chiusura tout-court di un’azienda non assistita da contributi dello Stato, è illegale imporre uno speciale procedimento: se la decisione è di chiusura non c’è autorità che, legalmente, possa imporre la continuazione dell’esercizio dell’attività produttiva, cioè l’esborso di quattrini di proprietà esclusiva della proprietà dell’azienda. Obbligare la proprietà a un negoziato può avere un solo effetto: imporre a essa il pagamento di un imprevisto ristoro ai lavoratori.

E questo a prescindere dagli obblighi comunitari che impediscono una svolta dirigista di questo genere.

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, è correttamente intervenuto sul tema, senza smentire le funzioni di proposta e di tutela del mercato che ha interpretato con moderazione e fermezza dall’inizio del mandato di Mario Draghi, e ha spiegato l’assoluta irrazionalità della proposta.

È la competitività il tema fondamentale dal quale Andrea Orlando (un politico a tutto tondo che - a parte la politica - non ha mai lavorato in vita sua) dovrebbe muovere nell’interpretare il suo ruolo.

Ed è elementare capire che la strada intrapresa è impercorribile di per sé e per le conseguenze che avrebbe su coloro (pochi sempre meno) che intendessero investire in Italia.