La strategia dietro gli attacchi dell'Isis

Domenico Cacopardo

La commozione (con lacrime) di Joe Biden in conferenza stampa, trasmessa da tutti i media del mondo, è il regalo di un uomo vecchio e - questo è emerso l’altro ieri - fragile, posto alla presidenza degli Usa a conclusione di una campagna elettorale serrata, vinta con merito e poi illecitamente contestata. Solo una piccola parte dell’opinione pubblica mondiale può essere stata spinta a sentimenti di condivisione, mentre il resto - soprattutto in area islamica - ne è stato gratificato.

Ciò pone un delicato problema per il futuro: il presidente americano -commander in chief - è capace di essere in permanente effettivo controllo dei propri pensieri e dei propri sentimenti? Il mondo democratico americano, che s’era già posto il problema, avrà di che discutere.

Il mondo occidentale, dal canto suo, deve stringere i tempi per pervenire a posizioni internazionali comuni, assistite da una forza militare unitaria. Tema di oggi, non di domani o dopodomani, visto ciò che sta accadendo in Afghanistan.

Là il punto cruciale, quello nel quale può accadere di tutto, comprese altre stragi, si sostanzierà il 31 agosto. Come avverrà l’ammaina bandiera americano? Lo svuotamento della testa di ponte entrerà in fase critica nel momento in cui i militari sul campo saranno in numero insufficiente per resistere agli attacchi.

Ieri, il presidente turco Erdoğan si è proposto come garante (con le sue truppe) del passaggio di mano dell’aeroporto di Kabul: un’idea, per quanto assurda, questa che consegnerebbe al satrapo di Ankara un potere superiore nel mondo islamico e oltre. È così malridotto l’«amico americano»?

C’è da capire che tutti, anche i talebani, sono consapevoli che un attacco in forze nelle ultime ore di «american boots on the ground» può scatenare quella tempesta di fuoco da tempo pianificata, ma la realtà che emerge dopo gli attentati del 26 agosto è quella di una situazione non consolidata, nella quale i talebani non si presentano come una falange coesa e in cui riemergono gli esponenti della branca locale dello Stato islamico – Provincia del Khorasan – ( cioè l’Isis) che è sempre esistita (basti ricordare l’attentato del 2 novembre 2020 nell’Università di Kabul: 22 morti, circa 30 feriti), ma che riprende il vecchio protagonismo.

Se le cose hanno un senso, la strage dell’aeroporto Karzai di Kabul è un fatto tattico Isis, inserito in un disegno strategico: affermare la propria capacità operativa e mettere il potere talebano di fronte a una scelta secca, combattere o consentire allo stesso Isis di ritagliarsi una protezione e un ampio e consentito spazio operativo. Da un certo punto di vista, quindi, l’attacco kamikaze ha colpito sì gli americani ma ha soprattutto colpito il non ancora costituito governo dei rivoluzionari.

Distinguere le due forze in relazione al terrorismo è fallace: i talebani hanno compiuto negli ultimi dieci anni almeno 2000 attentati del genere.

Occorrerà capire se e quando tra di loro scoppierà o meno la pace (come sembra scoppiata con le forze del comandante Ahmad Massud - figlio del celebre Ahmad Shāh Massud - rappresentanti dell’Alleanza del Nord a lungo contestatrice del movimento oggi vincitore).

Il prezzo, oltre alle migliaia di morti occidentali e locali (60.000 morti nell’esercito afghano), sarà atrocemente pagato dalla popolazione succube, nella quale permane qualche fiammella di contestazione civile.

A noi, ora, non rimane che osservare con trepidazione la conclusione delle operazioni delle forze Usa a Kabul. Non possiamo contare sulla ragionevolezza di alcuno, solo sulla capacità militare dei comandi Usa, piuttosto scossa dagli avvenimenti degli ultimi anni nello scacchiere islamico.