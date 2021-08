Una risata seppellirà i fanatici

Tra le innumerevoli immagini drammatiche che in questi giorni arrivano dall’Afghanistan, ce n’è una che si distingue da tutte le altre: quella del comico Nazar Mohammad (in arte Khasha Zwan) fatto prigioniero dai tagliagole talebani, che come si vede in un video continua a sfottere i propri aguzzini con le sue battute dissacranti perfino a bordo dell’automobile a bordo della quale lo stanno conducendo verso il supplizio.

Se un eroe è colui che tira fuori il coraggio quando tutti gli altri sono sopraffatti dal terrore, ebbene Khasha Zwan è uno degli eroi di questo Afghanistan in caduta libera nell’abisso dell’oscurantismo religioso. Un oscurantismo che lui ha combattuto fino all’ultimo con le armi che più gli erano consone: quelle dell’irrisione e dello sberleffo. Cose insopportabili per i talebani, al punto da vendicarsi sgozzando quel valoroso comico che era riuscito a mettere in ridicolo i barbuti estremisti e a demolirne l'ideologia malata più di quanto avrebbero potuto fare mille bombe.

Quell’uomo ha saputo ridere in faccia alla morte. Una risata vi seppellirà, sembra dire nel video mentre lo schiaffeggiano tentando inutilmente di zittirlo. Alla fine ad essere sepolto è stato lui, ma il suo spirito indomabile di sicuro continua a vivere negli animi di tutti quegli afghani che forse un giorno riusciranno a liberarsi dal fanatismo. Magari anche grazie a una risata.

