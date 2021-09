Green pass: ma la Lega non è solo Salvini

Il fatto politico del giorno è e non può che essere questo: mercoledì 1° settembre, in commissione Affari sociali (Camera dei deputati) i rappresentanti della Lega, insieme a quelli di Fratelli d’Italia, hanno votato contro la legge che impone l’obbligo di «Green pass». La maggioranza, peraltro, ha tenuto e la ratifica del relativo decreto-legge (6 agosto 2021) ha compiuto un passo in avanti. Non quello definitivo, giacché giacciono, in attesa di essere esaminati e votati, circa 900 emendamenti della Lega.



Lo stesso 1° settembre era stato scelto dal movimento «No-Green pass», forte del sostegno di noti e potenti partiti politici come Casa Pound e Forza Nuova, per protestare in tutto il Paese contro l’entrata in vigore del «Green pass», indicando le stazioni come luogo di manifestazione e contrasto. L’iniziativa è fallita: il massimo numero di contestatori s’è visto alla Centrale di Napoli e non superavano le 15 unità, compreso di certo qualche infiltrato della Digos.



Le due notizie vanno viste in parallelo, giacché dimostrano come la Lega di Salvini stia continuando a perdere il contatto con la realtà e la base leghista, testimoniato dal crollo di consensi descritto da D’Alimonte con un passaggio dal 34% delle europee all’attuale 20%, con una perdita cioè del 43% circa.

Si chiama Lega anche quella di Zaia, di Fedriga, di Giorgetti e Garavaglia, fortemente insediata nei territori, interprete privilegiata dei ceti produttivi e delle opinioni pubbliche locali, una Lega che del buon governo e della stretta correlazione con la realtà e le sue esigenze ha fatto il precetto principale rendendola chiave del consenso e dei successi elettorali.

Ora, parliamoci francamente, che senso politico ha la scelta di Salvini di opporsi alle decisioni del governo di cui il suo partito fa parte con un movimentismo che non coglie alcun riscontro nel Paese, visto il fallimento di mercoledì? Che senso ha se non presentare una posizione priva di contenuti condivisi, egemonizzato dalla Meloni, che ha innanzi a sé una prospettiva minoritaria e, perciò, perdentista?

Fra l’altro, Salvini non poteva non sapere che al voto in Commissione avrebbe perso: le battaglie si fanno per vincere. Quelle che si perdono si possono combattere in vista di un bene successivo e superiore che qui manca del tutto.



Che senso ha dare fiato a un Letta in crisi di politica e di consensi, in serie difficoltà rispetto alle politiche di governo, politiche che vantano per il II° trimestre 2021 un +16 % circa di produzione industriale rispetto allo stesso periodo del 2020 e una ripresa del Pil del 6%?

E, infine, che senso ha mettere in difficoltà il governo nel momento in cui si sta avviando l’attuazione del Pnrr? Un Pnrr di cui la Lega può assumersi una positiva corresponsabilità, da spendere di fronte agli elettori nel 2023, come un prezioso fiore all’occhiello.



Che senso ha, infine, presentarsi al Paese come uno sconfitto dalla parola ballerina, e dalla inaffidabilità certa vista la propensione tafazziana a fare del male a se stesso e al suo partito?

E, poi, «last but not least», rimane il fatto indiscutibile che il «Green pass» è l’unico modo conosciuto per completare le vaccinazioni e, quindi, l’unica strada perché il Paese, in ripresa, continui a crescere, a produrre e a creare posti di lavoro. Questa politica, questa emergenza non consentono giochetti da politicanti di paese, irresponsabili e in cerca di notorietà. Questa politica, questa emergenza chiedono serietà e coerenza.