Emilia Romagna e innovazione: correre con l'Europa

Nella Champions League fra «Regioni d’Europa», qual è il posto dell’Emilia Romagna?

All’inizio di luglio la Commissione di Bruxelles con un suo dettagliato rapporto - «Regional Innovation Scoreboard 2021» - ha fotografato lo stato dell’arte su quella che è l’attività sempre più strategica nell’economia del XXI secolo: l’innovazione, con tutto ciò che implica in termini di investimenti materiali e immateriali. Sulle 240 regioni censite, la più innovativa in Europa è Stockholm (Svezia), seguita da Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Oberbayern (Germania), Hovedstaden (Danimarca) e Zürich (Svizzera). Tutt’e cinque sono, seguendo la tassonomia utilizzata, «leader d’innovazione» (il gradino più alto).

E noi? L’Emilia-Romagna è la prima in Italia: ha vinto, per così dire, il Campionato ed è la prima a qualificarsi per la Champions, mentre sarebbe stata l’unica con le regole della «vecchia» e mai dimenticata Coppa dei Campioni. Si piazza in Europa alla 76esima posizione e guadagna il ruolo di «innovatore forte» (il secondo gradino), seguita in Italia dalla Provincia autonoma di Trento (85esima) e dal Friuli-Venezia Giulia (89esima). Le altre più importanti regioni manifatturiere del Paese vengono dopo: Veneto (95esima), Lombardia (97esima), Toscana (98esima), Piemonte (115esima).

La performance dell’Emilia-Romagna, che di primo acchito potrebbe apparire non del tutto soddisfacente nel più ampio contesto europeo, assume in verità una connotazione più favorevole se consideriamo due fatti. Primo, nel rapporto della Commissione la nostra regione merita una menzione speciale nel sommario dei principali risultati giacché è indicata fra le eccellenze che si distinguono all’interno di paesi che sono «innovatori moderati» (il terzo gradino, che è il risultato per l’Italia nel suo insieme). Secondo, il suo incremento nell’indice che misura la capacità innovativa delle regioni fra il 2014 e il 2021 è non solo il più alto in Italia (+34,2%), ma fra i più alti in assoluto in Europa.

Certo, le regioni tedesche, da tempo la naturale pietra di paragone per l’Emilia-Romagna, sono pressoché tutte nelle parti alte della graduatoria, ma godono di un vantaggio iniziale. Vale a dire, è la Germania come sistema-Paese a essere un «innovatore forte» ed è la Commissione stessa ad annotare che «le regioni più innovative sono tipicamente nei paesi più innovativi».

La Giunta regionale nel commentare il nuovo «Scoreboard» ha riconosciuto sia gli aspetti che distinguono in positivo l’Emilia-Romagna rispetto alle medie europee (occupazione nelle imprese innovative, pubblicazioni scientifiche internazionali, presenza di innovatori di prodotto e di processo, spesa in R&S del settore privato, collaborazione fra Pmi innovative, ecc.), sia gli ambiti ove esistono margini di miglioramento (livelli di istruzione terziaria, spesa in R&S del settore pubblico, presenza di specialisti Ict, competenze digitali dei cittadini, ecc.).

Insomma, la nostra regione si accinge a giocare la nuova stagione di questa speciale Champions League (per sua natura pluriennale in quanto servono anni affinché gli investimenti in conoscenza diano frutto) consapevole della forza delle sue imprese manifatturiere, dei suoi distretti industriali e delle sue filiere, che – come il caso dell’economia parmense ampiamente dimostra - ormai spaziano dalle produzioni del Made in Italy a quelle a più elevato contenuto tecnologico (meccatronica, scienze della vita, Ict).

E consapevole di dover completare e/o attuare i significativi investimenti pubblici ricordati nelle settimane scorse dal presidente Bonaccini e dall’assessore Colla: quegli investimenti legati sia al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sia alla Strategia di specializzazione intelligente (S3) già approvata dalla Regione.

La domanda, dunque, diviene: alla fine di questo periodo di programmazione (2026 per il Pnrr, 2027 per S3) qual è il volto che assumerà l’Emilia-Romagna, vista come Regione d’Europa? Passare dagli «innovatori forti» ai «leader d’innovazione»? E dalla 76esima posizione alle prime 50?

Temi assai impegnativi, ma meritevoli di attenzione da parte di tutta la classe dirigente cittadina e regionale.