Rolex o non rolex? Ci vorrebbe Gaber

Infuria la polemica tra moral-pauperisti e menefreghisti sull’opportunità e la legittimità di indossare un Rolex o altro orologio di gran valore, da parte di un ragazzo di 15 anni. Immediata l’analisi della psicologa, così riassumibile: è sbagliatissimo e la colpa è del padre che manca di autorevolezza nel non proibirglielo. Come sempre in tv si va sfrenati e la psicologa emette sentenza senza prima informarsi bene, sicché il ragazzino la raggela: «Mio padre? È morto quindici giorni fa e mi ha lasciato questo dono…». Un momento di imbarazzo. Poi fiato all’indignazione: è uno scandalo portare al braccio un gingillo del valore di quindicimila euro: con quei soldi si darebbe un pasto a mille senzacasa; o si potrebbe regalare un defibrillatore a un ospedale etc.

Quella dei Savonarolex è una categoria abitata da implacabili misuratori di virtù, predicatori prodighi di ammonimenti e condanne. Ricordo una collega giornalista che stava scrivendo un pezzo grondante disprezzo sui militanti di Forza Italia, dipinti come buzzurri proprietari di case pacchiane, con i nanetti nel giardino e vistosi Rolex da mezzo chilo al polso. Batteva veloce a macchina e il movimento del polso destro irradiava gli sberluscenti bagliori dorati di un Rolex Oyster. L’assisteva il suo compagno, un politico noto, munito di un Rolex Submariner. Ecco dunque in scena i Savonarolex, predicatori della necessità alienare i segnatempo costosi e, convertiti all’uso degli Swatch di plastica, generosi sovvenzionatori di asili, mense, ospedali.

Nei dibattiti capita quasi sempre di sentire l’antifona libertaria preludio della condanna morale, tipo: «Premesso che ritengo legittimo che ciascuno spenda i soldi come meglio gli pare, non posso non rilevare che con quelle cifre enormi si potrebbero fornire migliaia di pasti ai senzatetto, dotare gli ospedali etc.». Spesso la vittima pestata dal rapinatore di orologi ottiene una solidarietà pallida sotto la quale sogghigna l’inconfessabile piacere-tipo del «gli sta bene, se l’è andata a cercare…». I media traboccano di notizie sulle gesta delle «bande dei Rolex». È' cosa di antica origine, questa specialità criminosa: due uomini in motoretta seguono la macchina e al primo rallentamento, meglio ancora al primo stop, ecco il colpo sullo specchietto retrovisore, l’autista allunga la mano sinistra per raddrizzarlo, in un fiat gli strappano via l’orologio. Qualcuno ci rimette un dito, fratturato nel tentativo di resistere alla spoliazione volante: specialità nella quale eccellevano camorristi napoletani, da qualche tempo affiancata da delinquenti disposti ad ammazzare il malcapitato preso di mira.

Il numero di possessori di Rolex è centuplicato nel corso degli ultimi anni: così come di pari passo gli agguati espropriatori. Soffermiamoci su due notizie. «Imprenditore in Ferrari rapinato del Richard Mille da 200mila euro». «Calciatore rapinato del Rolex». La prima riflette uno sfavillìo di lusso freddo, distante, inaccessibile alla realtà e ai sogni. La seconda invece irrompe nella nostra mente attirata dal cumulo di episodi analoghi accaduti e già catalogati in un sito riservato al fenomeno di questo privilegio del lusso di massa; oggetto obbligatorio per sentire l’appartenenza a una classe superiore, in realtà una sbalorditiva comunità interclassista di camerieri e manager, politici e cantanti, per non dire poi dei calciatori e degli allenatori. Nei programmi televisivi gli atleti lungamente intervistati reggono l’auricolare esibendo il Rolex d’ordinanza: una rassegna dei vari modelli che la Casa svizzera produce in 810 mila pezzi l’anno. Quello più richiesto è il Daytona, il Rolex di Steve McQueen dalla vita esagerata. Per averlo, occorre mettersi in lista d’attesa e aspettare anche un paio d’anni, pronti a sborsare minimo minimo 30mila euro. Altrimenti c’è il vasto commercio dell’usato, comunque sempre costosissimo. È una corsa, una febbre che sta coinvolgendo un numero impressionante di persone. Fanno bene, fanno male? Il Rolex è diventato un Mito: appare nelle foto al polso di Che Guevara: ben due sono quelli indossati da Fidel Castro. Poi, alla rinfusa, J.F. Kennedy, Brad Pitt, Paul Newman che battezzò una variante del modello di un Daytona, dedicandola a sé stesso. Altri Rolexeccitati: il presidente americano Biden, Hernest Hemingway, Martin Luther King. Per venire a noi, tra i tanti, Giulio Andreotti e Gino Strada: stesso modello per due modelli di stile e di vita agli antipodi. Ma il Rolex è di destra o di sinistra? Peccato che non ci sia più Giorgio Gaber, l’istrione dello zig-zag politico.