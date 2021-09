Il pistolero non è un uomo vero

Katia Salvini

È un girone infernale, ma chi ci finisce non ha colpe. O forse solo una: quella di essere nata donna. Stiamo parlando della spirale di violenza chiamata femminicidio che solo negli ultimi 10 giorni ha mietuto sei vittime. L'ultimo venerdì scorso, nel Vicentino. E sono 42 dall'inizio dell'anno. Ma la violenza non esplode per caso e quasi mai all'improvviso. Lancia segnali, matura fra le pareti domestiche o fra amici, oppure negli strascichi di relazioni interrotte ma mai finite. Per volere di uno solo dei due. Quello che ne accetterà la fine soltanto per una "giusta causa": la morte di lei.

Non si contano più gli episodi di violenza, maltrattamenti, stupri e vessazioni nei confronti di donne di qualunque età, etnia o ceto sociale. Cosa sta succedendo al nostro paese? In quale oscuro medioevo dei sentimenti stiamo precipitando? Gridiamo all'orrore per il destino delle donne afghane tornate ad essere invisibili e senza diritti sotto il burka imposto dai talebani, ma l'orrore di casa nostra rischia di non fare quasi più notizia.

Ogni giorno sui quotidiani c'è una storia di donne maltrattate, e spesso è il preludio di tragedie annunciate.

A Mercoledì è stato arrestato per omicidio aggravato un 47enne che il giorno prima, a Bronte, aveva ucciso con trenta coltellate la moglie, Ada Rotini, 46 anni, il giorno della prima udienza per la loro separazione. Ma i Tg nazionali non ne hanno mai parlato.

Era passata solo una settimana dall'omicidio di Vanessa Zappalà, uccisa dall'ex fidanzato a colpi di arma da fuoco verso le tre di notte sul lungomare di Acitrezza sotto gli occhi degli amici. Sicilia profonda. Ma «l'amore che uccide» non è appannaggio del Sud. Proprio oggi nella chiesa parrocchiale di Fumane, in Valpolicella, si svolgeranno i funerali di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa domenica scorsa nella sua casa a Calmasino (Verona) forse dal vicino.

Uno stillicidio di vite sacrificate alla legge del più forte. O del più vigliacco. Già, «il pistolero», quello della canzoncina-tormentone dell'estate. Una sagoma di cartone, un fumetto da spiaggia nella stagione più lieve dell'anno. Ma abbiamo scherzato. L'estate è finita. Il pistolero non è l'«uomo vero». Ragazze, mogli, mamme, fidanzate, «ex» di qualunque storia, riconosciamolo. E togliamogli la licenza di uccidere.