L'Europa sia preparata a fronteggiare il terrorismo

Domenico Cacopardo

Il vizio di guardarsi indietro non è venuto meno nelle cancellerie occidentali, figlie di un sistema che deve in ogni modo rassicurare le pubbliche opinioni a costo di spargere illusioni (come quella degli impossibili corridoi umanitari: non c’è nessuno disposto, nei paesi confinanti con l’Afghanistan, a garantire l’incolumità di profughi e fuggitivi), mentre il resto del mondo, quello comunque governato da regimi autoritari, sta guardando al futuro.

Il futuro è il dopo Afghanistan. Cioè il Medio-Oriente, nel quale resiste l’estremismo islamico di stampo sunnita e sciita, e l’Africa, nella quale l’insediamento del terrorismo è diffuso e, allo stato, indomabile. Burkina Faso, Camerum, Ciad, Gambia, Gibuti, Mali, Mauritania Niger, Nigeria, Repubblica Centro-Africana, Sierra Leone, Somalia sono tutti stati nei quali si registra la presenza più o meno vasta più o meno radicata di forze legate alle varie frazioni del terrorismo islamico. A essi si collegano presenze diffusesi in Europa secondo i vari flussi migratori. Nel nostro continente, infatti, i collegamenti con le centrali del terrore sono almeno duplici: per via religiosa locale, per via dei collegamenti con i paesi di provenienza.

Ci sono poi i crateri endemici della Siria e del Libano, alimentati e gestiti dalle potenze in campo, la più attiva delle quali, l’Iran, è presente con i suoi pasdaran e il partito Hezbollah, forte anch’esso di potenti milizie.

Già queste semplici constatazioni dovrebbero indurre l’Unione europea ad avviare specifici programmi (e investimenti) in «intelligence» e forze speciali addestrate a operare in patria e all’estero nel contrasto delle minacce latenti o esplicite. Se c’è un elemento, uno solo, da considerare nella decisione degli Stati Uniti di portare la guerra in Afghanistan e in Iraq esso consiste nell’aver combattuto i terroristi nei loro ambienti d’origine, nelle loro roccaforti, nei loro santuari.

Ora che questo genere di conflitto s’è concluso per consunzione della volontà americana di sacrificare uomini e dollari in giro per il mondo, non esistono piani, programmi e volontà politiche dirette al contrasto anche armato dei guerrieri del terrore.

Bisogna inoltre mettere sul tavolo, la situazione che s’è determinata in Libia. Qui non solo non esiste più alcuna influenza italiana e/o francese, ma s’è affermata il «Kiliç hakki», il «diritto della spada», impugnato dal satrapo di Ankara Recep Tayyip Erdoğan. Giovandosi dell’inerzia europea, dell’incapacità del governo italiano (anche per l’abbandono del dossier da parte di Donald Trump) di conoscere e di gestire la situazione libica, Erdoğan ha riaperto le rotte dell’Impero, inviando attrezzature e militari in Tripolitania per difendere Serraj, il premier che l’Italia aveva sostenuto a parole. La Russia, tornata nel Mediterraneo attraverso la partecipazione alla guerra siriana, ha colto l’occasione per insediarsi in Cirenaica. Lo sforzo turco si fonda su 5000 mercenari siriani; quello russo su 2000.

Questo significa che, oggi, Russia e Turchia hanno in mano le chiavi della migrazione verso l’Europa e la possono dosare in relazione alle esigenze politiche del momento. E altresì, contando sulla diffusione della Fratellanza musulmana, possono essere presenti nella gestione dell’universo medio-orientale e libico a partire dal petrolio e dal gas per finire proprio nel gestire i rapporti con i capi delle frazioni del terrorismo.

Non vado oltre, non affronto cioè cosa stia combinando la Turchia nel Mediterraneo per fini energetici, operando senza nessun rispetto degli stati dell’area. Né i rapporti tra Malta, un tempo presidio indistruttibile del Mare nostrum, capace di respingere gli attacchi saraceni, e la stessa Turchia diventata amico privilegiato a dispetto dell’appartenenza all’Unione europea e al prezzo del contenimento dell’immigrazione.

Dirò solo che la situazione non è in mano di nessuno, nemmeno della Francia, unica a combattere in Africa le forze del terrorismo. Noi italiani siamo coi francesi in Niger con un piccolo contingente, e condividiamo i rischi dell’impresa.

Sarà, anzi è necessario che l’Europa inizi a organizzarsi: domani è un altro giorno, più rischioso di ieri e di oggi.

