Adesso  salvate il piccolo Eitan

Salvate il piccolo Eitan prigioniero innocente della follia umana, conteso dai due rami parentali tra loro in gara d’amore e retrosospetto pecuniario. Non bastava il terribile destino toccato in sorte a questo bambino di sei anni, unico superstite nello schianto della funivia sul Mottarone, salvato dall’abbraccio del padre che gli muore accanto insieme alla madre, al fratellino e ai bisnonni. Cresciuto nella casa dei genitori che lavorano nel Pavese, l’orfano, affidato dal tribunale agli zii paterni, con la signora Ayra Biran nominata tutore legale, viene rapito dal nonno materno, Shmuli Peleg, e portato in Israele. Come bere un bicchier d’acqua: da san Martino Siccomario di Pavia in macchina a Lugano e di qui con un volo privato a Tel Aviv. Nessun intralcio, fila tutto liscio, anche la dogana svizzera, in genere lenta ficcanaso ispezionante anche i calzini, stavolta alza in fretta la sbarra. E così via veloci all’aeroporto di Lugano dove un Chessna noleggiato sta già rullando e in un attimo decolla.

Può essere che il signor Peleg abbia fatto tutto da solo? Descritto come uomo risoluto e buon soldato dell’esercito israeliano, in stretto rapporto con il Mossad, il potentissimo servizio segreto, l’audace Shmuli viene indagato dalla Procura di Pavia che ne ottiene l’arresto ai domiciliari, come del resto tocca alla consorte. L’ipotesi di reato è quella di sequestro di persona e sottrazione di minore. Ma dov’è adesso Eitan? Il bambino era seguito, a Pavia, da medici neurologi e psichiatri: il trauma devastante della tragedia del Mottarone ha lasciato profondissime ferite psichiche oltre a quelle del corpo che lo costringono all’aiuto meccanico per camminare. Divampa intanto la bufera tra le due famiglie ebraiche. Da Tel Aviv il nonno incursore proclama una lettura mistico-sanitaria del proprio operato: «Ho fatto soltanto il bene legittimo di Eitan - dice l’ardimentoso uomo -. Il bambino non era affatto ben curato, anzi… E nemmeno in normali condizioni mentali. Quando siamo usciti dall’aereo si è detto molto felice di poter finalmente vivere nel rispetto della nostra religione».

Pare che i dissapori tra le due famiglie siano di origine complessa e risalgano all’appartenenza alle due diverse etnìe ebraiche. Una è di origine andalusa, la «Sefardita» come venivano chiamati gli ebrei residenti in Spagna prima della «Reconquista» cattolica del 1492. Sefardita viene da Sefarad, la penisola iberica in arabo. L’altra etnìa arriva dall’Europa centro orientale, è quella degli «Ashkenaziti», così detti perché nella parlata medievale la zona franco-tedesca del primo insediamento era detta Ashkenaz. Differenze minime, ma quando ci si incaponisce nella gara della purezza religiosa anche un salmo scandito con diversa accentazione diventa motivo di polemica. I nonni di Eitan che vivono in Israele lamentano una scarsa frequentazione del corretto giudaismo da parte dei correligionari italiani. Il rapimento del piccolo Eitan sarebbe pertanto un legittimo e doveroso intervento di salvazione della sua anima. L’ardito nonno, sicuramente aiutato nell’organizzare il composito nonché costoso «blitz» financo aeronautico, accusa apertamente la famiglia alla quale il Tribunale ha affidato Eitan di inadeguatezza.

Dice che il bambino è trascurato anche dal punto di vista delle cure mediche. Da Pavia replicano all’arma bianca, adombrano il sospetto di costrizioni da prigionieri di guerra e rivelano che il rapitore ha sul gobbone una condanna per violenza, accertata nei tre gradi di giudizio, contro la prima moglie. E il povero Eitan? La sorte è stata doppiamente crudele con questo ragazzino innocente uscito miracolosamente vivo dalla tragedia funicolare e ora diventato oggetto di una contesa che all’età i sei anni gli parrà un’aggiunta di supplizio immeritato. E dietro le ipotesi di una disfida religiosa spunta, amara «dulcis in fundo», una cattiveria: e a essere cattivi, diceva Giulio Andreotti, si fa peccato ma si indovina. Ecco la situazione: ricchissimi i bisnonni morti; ricchi padre e madre del bimbo; più che ricco il risarcimento che toccherà al ragazzino che nella tragedia ha perso tutto. Non sarà che sia già partita una guerra per gestire l’eredità milionaria di Eitan, bambino conteso da tutti quanti loro per l’oro?