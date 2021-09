Gli errori degli Usa e il futuro  del mondo

La prima Guerra mondiale iniziò nel 1914 perché, dopo la Guerra di Crimea, terminata nel 1856, iniziarono a disgregarsi inesorabilmente due grandi imperi che avevano retto le storie del mondo e dell’Europa nei secoli, dopo il Trattato di Westfalia del 1648 le guerre di successione spagnola dell’inizio del Settecento: l’Impero austroungarico e l’Impero ottomano. Il Regno Unito e La Francia contribuirono – con l’Impero zarista – a incrinare il dominio di codesti imperi, ma non riuscirono mai ad assicurare sino al primo decennio del Novecento. La pace in Europa e di conseguenza anche nell’Heartland, ossia nel Grande Medio Oriente che iniziava e inizia dal Marocco e termina in Afghanistan.

Per certi versi la stessa cosa appare davanti agli occhi di tutti – anche agli inconsapevoli delle radici profonde della storia mondiale – con la ritirata sconclusionata e terribile degli Usa e della Nato dall’Afghanistan.

Si crea un vuoto nell’Heartland che non sarà più riempito da un impero come erano – anche se su basi nuove – gli Usa quindi il disordine dal lago atlantico del Mediteranno sino all’Indopacifico – si svilupperà inesorabilmente.

La Cina non è in grado – perché non ha la potenza economica e l’intelligenza strategica – di mantenere l’ordine in quel plesso sempre più decisivo della storia mondiale. È insidiata dal Giappone, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda, dalle medie potenze asiatiche come il Vietnam e soprattutto dal gigante che sta risvegliandosi dopo un lungo sonno: l’India, che aspira a un ruolo mondiale che sino a oggi non ha mai avuto e che non sarà il Pakistan – tanto importante per le vicende afghane e cinese – a poter arrestare. Il Mediterraneo è destinato a subire più di tutti l’affollarsi di medie potenze che lo rendono contendibile: prima fra tutte la Turchia, che dell’Impero ottomano vuol essere erede, come ha reso manifesto da cinquant’anni, dopo l’invasione di Cipro e la guerra per procura in Libia.

Il reservoir energetico dell’Africa del Nord e del Grande Medio Oriente rappresenta una partita troppo importante per non scatenare conflitti tra le medie potenze, come infatti oggi accade. Gli Usa si sono illusi che gli interventi militari, dall’Iraq all’Afghanistan, passando per la Siria, potessero non solo salvaguardare i loro interessi di potenza militare, ma anche quelli energetici e di controllo sui flussi delle merci che dall’Indopacifico partono sia per gli Usa sia per l’Europa.

E pensavano che fosse possibile la cosiddetta politica di esportazione della democrazia, con interventi dall’alto e chirurgiche operazioni di superamento di mondi anomici, tribali, di clan, che avrebbero potuto esser eliminati in un fiat, mentre sappiamo che per inverare i processi di modernizzazione democratica occorrono secoli e una lenta trasformazione delle culture non solo delle classi benestanti, ma del popolo, degli ultimi, dei dimenticati dalla storia.

Se non si fa questo la democrazia non giunge perché essa non si fonda sul potere delle armi, ma sulla cittadinanza sociale, prima che politica. Concetto difficile da comprendere da coloro che non sanno più come vivono le classi lontane dal potere e immerse nella tradizione. Il mondo che avanza impetuoso fuori dai confini europei e nord americani è per l’appunto immerso nella tradizione, anche se continuiamo pervicacemente a dimenticarlo.