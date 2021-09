Il disagio dei minori e le sfide della rete

Ruben Razzante

Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano

Il dramma della pandemia ha tante facce. Tra le meno esplorate e le più largamente sottovalutate c’è quella del disagio mentale delle nuove generazioni. Non era mai successo che il primo giorno di scuola tre adolescenti tentassero di togliersi la vita. Purtroppo, in due casi su tre il tentativo è andato a buon fine. Quanto accaduto lunedì nel Milanese lascia interdetti, non solo per i punti interrogativi che solleva, ma anche per la disarmante indifferenza che l’ha accompagnato.

Fa quasi più rumore il silenzio assordante di istituzioni, associazioni, mezzi d’informazione che non la tragedia in sé, figlia della radicalizzazione dei disagi psichici esplosi durante i lockdown dell’ultimo anno e mezzo. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. I due ragazzini che si sono buttati dalla finestra e sono morti sul colpo avevano 15 anni, la ragazzina di 12 anni che ha compiuto analogo gesto lotta tra la vita e la morte in un reparto di rianimazione di un ospedale.

Gesti inconsulti, all’apparenza inspiegabili, ma che affondano le radici in piaghe sempre più subdole. Con un movente che si può intuire: la fuga dalla realtà, alimentata dall’uso ossessivo e compulsivo della Rete.

Non ci sono certezze sulle cause di quelle folli azioni, ma il detonatore potrebbe essere stato proprio il web, con le sue avviluppanti liturgie, in grado di indurre soggetti fragili e problematici a compiere gesti autolesionistici e autodissolutori.

Saranno le lenti degli psichiatri a mettere efficacemente a fuoco le ragioni che potrebbero aver indotto quegli studenti a farla finita proprio il giorno del suono della prima campanella, ma è verosimile che la maturazione della tragica fine di quelle tre vite sia avvenuta nello spazio virtuale e non nella dimensione della socialità reale.

Amare considerazioni che interpellano le coscienze degli educatori, degli insegnanti, dei genitori, e che dovrebbero animare una discussione costruttiva sui preziosi usi della Rete e sui deprecabili abusi in Rete. Nell’era della iperconnessione si è snaturato il significato della parola relazione e la tossicità dell’ambiente virtuale ha finito per alimentare una infinita catena di solitudini, più inclini alla paura che non alla speranza. Una sorta di «nichilismo cibernetico» che azzera il coraggio e la fiducia, amplifica le fragilità e asseconda il masochismo, a volte portato alle estreme conseguenze del compimento di gesti estremi.

Durante la pandemia, il suicidio è diventato la seconda causa di morte tra i giovani compresi tra i 15 e i 24 anni. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il rischio di suicidio riguarda 11 persone ogni 100 mila abitanti. I prolungati lockdown dell’ultimo anno e mezzo, con la forzata rimodulazione della quotidianità, hanno prodotto effetti devastanti e ancora non sufficientemente monitorati sulla salute mentale degli adolescenti. In Europa, un adolescente su 5 ha messo in pratica condotte autolesive.

Sul versante psicoterapeutico, occorrono efficaci strategie di prevenzione, oltre che di assistenza, per ridurre il rischio di suicidio in età evolutiva. Costruire reti di supporto neuropsichiatrico agli adolescenti appare una sfida prioritaria. La salute mentale non può e non deve essere marginale nelle politiche della sanità pubblica.

Ma nell’agorà virtuale, oltre allo stress e all’autolesionismo, si percepisce la contaminazione della violenza verso il coetaneo, a volte deriso, offeso, umiliato, considerato il nemico da abbattere. Il cyberspazio appare spessissimo uno sfogatoio di scomposte pulsioni individuali che si traducono in gesti di violenza verso il prossimo.

L’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, promosso dalla Polizia di Stato, fa sapere che per sette ragazzi su 10 il cyberbullismo e il revenge porn sono le minacce più temute. Il 60% di essi dichiara di non sentirsi al sicuro sul web e di avere l’incubo di abbattersi in malintenzionati. Durante il Covid, oltre il 90% degli adolescenti ha dichiarato di sentirsi solo e il rifugio nella virtualità si è rivelato lo sbocco più ricorrente. La sospensione del tempo a causa della pandemia ha generato nuove dipendenze on-line e moltiplicato i rischi di adescamenti, minacce, estorsioni, lesioni dei diritti della personalità.

Ecco, quindi, che la sfida è soprattutto educativa. Genitori, educatori e altre figure di riferimento devono ascoltare di più i ragazzi e capire tempestivamente quei segnali di disagio pronti a esplodere se non adeguatamente gestiti. Riscoprire la dimensione della responsabilità verso i giovanissimi vuol dire riattivare quel circuito virtuoso di dialogo e fiducia che sembra occluso da indifferenza, superficialità, disorganizzazione.

Occorre uno sforzo collettivo affinchè l’eredità digitale che questa pandemia, una volta terminata, consegnerà al popolo del web non diventi una ipoteca ingombrante sul futuro delle nuove generazioni.